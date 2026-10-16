Цифровой интеллект на службе курорта: «Ростелеком» предложил новые инструменты для управления инфраструктурой Сочи

Андрей Прошунин, глава города Сочи: «Внедрение цифровых технологий — инструмент, который напрямую повышает эффективность городского управления и комфорт жителей и гостей курорта. Мы это уже используем в разных сферах. Обсудили с представителями “Ростелекома” возможности сотрудничества по развитию комплексной цифровизации городской инфраструктуры. Поручил профильным департаментам детально проработать все представленные инициативы на предмет их рационального внедрения в жизнь курорта. Учитывая текущие приоритеты бюджетной политики, также рассмотрим и возможности финансирования. Такие проекты являются важным этапом в формировании устойчивого развития Сочи как курорта федерального значения».