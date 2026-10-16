Цифровой интеллект на службе курорта: «Ростелеком» предложил новые инструменты для управления инфраструктурой Сочи
Директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Юсупов и команда экспертов национального провайдера провели рабочую встречу с главой города Сочи Андреем Прошуниным и руководителями профильных ведомств городской администрации.
Участники обсудили реализацию комплекса цифровых проектов и возможности внедрения умных технологических решений, направленных на повышение эффективности городского управления и создание комфортной среды для жителей и гостей курорта.
Ключевым фокусом в обсуждении стало развитие платформы «Цифровой двойник города». На данный момент муниципалитет уже активно использует это решение: система аккумулирует свыше 300 слоев данных, обеспечивая мониторинг объектов недвижимости всех форм собственности. «Ростелеком» предложил расширить функционал платформы, наполнив ее новыми аналитическими инструментами, которые помогут в принятии обоснованных управленческих решений.
В ходе встречи эксперты национального провайдера также представили ряд отраслевых инициатив. Компания предложила автоматизировать процесс капитального ремонта многоквартирных домов через создание электронного банка данных и интерактивной информационной модели: это позволит сделать планирование работ прозрачным, а мониторинг технического состояния зданий — оперативным. В сфере энергетики «Ростелеком» представил проект строительства автоматизированных газопоршневых электростанций, управление которыми будет осуществляться с помощью цифровой платформы энергоданных, что обеспечит высокую надежность энергоснабжения города.
Отдельное внимание было уделено вопросам экологии и внешнего облика курорта. Цифровой провайдер предложил внедрить «Единую систему мониторинга отходов», которая через интеллектуальные видеокамеры будет отслеживать наполняемость контейнерных площадок. Система не только оптимизирует логистику мусоровозов, но и позволит автоматически фиксировать нарушения правил выброса отходов, направляя уведомления о штрафах через портал «Госуслуги». Кроме того, была презентована концепция архитектурной подсветки «гостевого маршрута» от аэропорта до улицы Навагинской: использование современных цветовых протоколов позволит создавать динамичные световые сценарии, формирующие уникальный визуальный облик города.
Андрей Прошунин, глава города Сочи: «Внедрение цифровых технологий — инструмент, который напрямую повышает эффективность городского управления и комфорт жителей и гостей курорта. Мы это уже используем в разных сферах. Обсудили с представителями “Ростелекома” возможности сотрудничества по развитию комплексной цифровизации городской инфраструктуры. Поручил профильным департаментам детально проработать все представленные инициативы на предмет их рационального внедрения в жизнь курорта. Учитывая текущие приоритеты бюджетной политики, также рассмотрим и возможности финансирования. Такие проекты являются важным этапом в формировании устойчивого развития Сочи как курорта федерального значения».
Руслан Юсупов, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Масштаб и статус города диктуют необходимость внедрения самых эффективных цифровых инструментов, поэтому наши предложения носят исключительно прикладной характер. Например, интеграция интеллектуального видеонаблюдения на контейнерных площадках или создание цифрового банка данных по капитальному ремонту зданий — это не просто технологии ради технологий, а конкретные способы оптимизации муниципальных расходов и повышения качества жизни горожан. Наша цель — помочь администрации создать такую среду, где любой процесс, будь то энергоснабжение или работа с контейнерными площадками, становится прозрачным, управляемым и максимально эффективным».
Сегодня Сочи планомерно движется к модели «умного города». Ранее курорт стал площадкой федерального проекта «ИИ Будущего», подтвердив готовность к внедрению технологий искусственного интеллекта в управление транспортными потоками, систему безопасности и цифровую инфраструктуру. По итогам совещания стороны договорились сформировать дорожную карту по реализации предложенных проектов.
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