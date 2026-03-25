Обнальщик приготовил телефон в микроволновке

Суд в Иваново арестовал столичного бизнесмена Сергея Малофейкина — лидера группировки обнальщиков, которая вывела в теневой оборот более 2 млрд руб. По версии обвинения, он противодействовал следствию, пытаясь уничтожить телефон в микроволновке. Кроме того, не исключалось, что фигурант, недавно вернувшийся в Россию из Эфиопии, скроется за границей.

Перед тем как Сергея Малофейкина и участников его группировки доставили в суд, следователи УМВД по Ивановской области, как сообщили в региональной прокуратуре, предъявили задержанным обвинение. Господину Малофейкину инкриминировали организацию преступного сообщества, незаконный оборот средств платежей и незаконную банковскую деятельность (ст. 187 и 172 УК).

По версии следствия, вступив в сговор с бизнесменом из Иваново, господин Малофейкин организовал в этом городе крупную обнальную площадку. Клиентов для нее из столичного региона поставлял он сам, сам же оказывал им юридические услуги.

Всего в ОПС состояло полтора десятка человек. Согласно обвинению, самыми крупными клиентами теневиков выступали компании, связанные с ГК «Самолет».

Свою вину теневой финансист не признал.

Отправляя фигуранта в СИЗО до 23 марта, суд учел данные следствия и поддержавшего его прокурора. Согласно им, Сергей Малофейкин оказывал противодействие правоохранителям, пытаясь вначале разбить свой телефон, а потом уничтожить данные в нем, засунув его в микроволновку. Кроме того, считает следствие, бизнесмен, обладающий значительными финансовыми ресурсами, может скрыться за границу. В подтверждение этого была приведена его недавняя поездка в Эфиопию.

Защита, предлагавшая ограничиться домашним арестом, обжалует избранную меру пресечения.

Николай Сергеев