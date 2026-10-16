Приоритетным инвестпроектам возвращают льготные условия аренды леса

Для компаний, реализующих приоритетные инвестпроекты (ПИП) в лесной отрасли, правительство временно возвращает действовавшие до 2024 года правила расчета платы за аренду лесных участков — для них до конца 2027 года не будут применяться повышенные коэффициенты. Мера коснется договоров, заключенных до 2024 года.