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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
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Приоритетным инвестпроектам возвращают льготные условия аренды леса

Для компаний, реализующих приоритетные инвестпроекты (ПИП) в лесной отрасли, правительство временно возвращает действовавшие до 2024 года правила расчета платы за аренду лесных участков — для них до конца 2027 года не будут применяться повышенные коэффициенты. Мера коснется договоров, заключенных до 2024 года.
Как пояснили “Ъ” в Минприроды, предприятия столкнулись с ростом платежей из-за изменения методик расчета и доначислениями. Возникшая в связи с этим переплата будет засчитываться в будущих платежах.
Подробности — в материале «За деревья сделают перерасчет».