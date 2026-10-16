Европейские лидеры не стали просить Зеленского смягчить критику в адрес Трампа

Двухдневная встреча лидеров стран—членов ЕС прошла под знаком украинского конфликта и очередной серьезной размолвки между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Несмотря на то что европейцы поначалу хотели призвать украинского лидера к сдержанности, в итоге они отказались от этой идеи, сославшись на то, что Зеленский «находится в отчаянии». А значит, раскол между Вашингтоном с одной стороны и Киевом и Брюсселем с другой будет только углубляться.