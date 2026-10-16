Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Rolex Shanghai Masters

В полуфинале Медведева ждет испанец Рафаэль Ходар. Этот 20-летний теннисист считается главным открытием нынешнего сезона, по ходу которого он из середины второй сотни поднялся в рейтинге до второй двадцатки, а сейчас также претендует на путевку в Турин, являясь одним из прямых конкурентов российского теннисиста.