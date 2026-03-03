За деревьями замаячила ретроспектива

Российские лесопромышленники могут быть вынуждены в течение месяца выплатить миллиарды рублей из-за пересчитанной стоимости аренды лесных участков по правилам, вступившим в силу в 2024 году. На необходимость применения мер и к договорам, заключенным до этой даты, указала проверка Счетной палаты. Участники рынка уверены, что дополнительные затраты негативно скажутся на лесной отрасли, которая и так остается в кризисе.

Лесопромышленные компании Северо-Запада просят правительство отказаться от перерасчета ставок аренды лесных участков задним числом. Соответствующее обращение (есть у “Ъ”) Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Вологодской области направил премьеру Михаилу Мишустину в феврале. Источник “Ъ” подтвердил получение письма. В правительстве и Минприроды комментарии не предоставили.

Порядок расчета арендной платы за лесные участки и подход к определению расстояния вывоза древесины (разряд такс) изменен постановлением правительства, вступившим в силу с 1 января 2024 года. Так, расчет стал вестись от участка до ближайшей доступной автодороги общего пользования с твердым покрытием (ранее учитывались только железнодорожные станции и пункты на сплавных реках). В результате, поясняют отраслевые игроки, расчет арендной платы стал производиться по более высоким ставкам платы.

Помимо этого, был отменен понижающий коэффициент в размере 0,9 для насаждений с запасом древесины менее 125 кубометров на гектар, распространенных на Северо-Западе. Затраты при заготовке на таких участках сопоставимы с затратами в высокопродуктивных насаждениях, но выход ликвидной продукции значительно ниже, говорят участники рынка.

Изначально предложенный проект постановления предусматривал ретроспективное распространение вносимых изменений, но эта норма была исключена после возражений Минюста. В процессе утверждения документа участники рынка также настаивали, что изменения не должны относиться к договорам, заключенным до 1 января 2024 года, но этот пункт не был внесен в постановление.

Благодаря письмам Рослесхоза в адрес региональных органов управления лесами ретроспективные платежи с компаний не взимались. Ситуация изменилась после проверки Счетной палаты в конце 2025 года, указавшей на необходимость пересчета. На этом основании Рослесхоз дал поручение территориальным органам, и в феврале 2026 года арендные платежи у многих компаний существенно выросли, одновременно была начислена дополнительная арендная плата за 2024–2025 годы, которая подлежит уплате в течение 30 дней.

По данным участков рынка, размеры начисленных платежей достигают 1 млрд руб., которые одномоментно нужно забрать из оборотных средств. При этом, указывают в компании, за четыре последних года себестоимость производства в отрасли выросла на 45%, а цены на лесопромышленную продукцию на экспортных рынках упали более чем на 30%.

В Союзе лесопромышленников и лесоэкспортеров Вологодской области считают, что пересчет платы за аренду может повлечь резкое ухудшение и без того находящейся в кризисе отрасли, допуская, что изменения вызовут серию судебных исков. В заксобрании Архангельской области сообщили “Ъ”, что также готовят обращение в правительство с просьбой не учитывать в постановлении договоры, заключенные до его вступления в силу.

В группе «Илим» подсчитали, что за 2024–2026 годы дополнительные платежи компании составят около 3,3 млрд руб. Там отметили, что с учетом влияния на отрасль других негативных факторов — эффекта санкций, закрытия части рынков, высоких процентных ставок — введение дополнительных арендных платежей сильно ударит по производителям. Рост убыточности предприятий может привести к их полной остановке, и это негативно отразится на инвестиционной привлекательности отрасли, говорят в «Илиме».

Источник “Ъ”, близкий к правительству, отмечает, что сейчас принципиально важно пополнять бюджет. Собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что в компаниях это понимают и готовы платить, но хотя бы в рассрочку, так как это не так сильно ударит по экономике предприятий.

Ольга Мордюшенко