Власти пригрозили изъять землю под Opera Tower у «Атома» в центре Екатеринбурга
Застройщик показал проект и намерен получить разрешение на стройку в 2027 году
У «Атомстройкомплекса» могут изъять землю под недостроем Opera Tower в центре Екатеринбурга, если компания не начнет работу над ним, рассказал врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов. Напомним, строительство небоскреба у БЦ «Высоцкий» в границах улиц Мамина-Сибиряка – Малышева – Красноармейской было заморожено в 2015 году.
По словам господина Галямова, не так давно губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что если не будет решен вопрос с возобновлением строительства, то будет инициирована процедура изъятия и на этом месте может появиться, например, сквер. «Мы видим, что какие-то действия предпринимаются застройщиком, но конкретных решений нет. Мы последние несколько лет пытаемся заставить их, чтобы эта территория была приведена в порядок. Осталось 2-3 месяца до принятия конкретного решения»,— заявил Рустам Галямов во время эфира Е1.
В «Атоме» признают, что работа над проектом идет долго, но в следующем году девелопер намерен получить разрешение на строительство. Как рассказали «Ъ-Урал» в компании, на прошлой неделе застройщик согласовал концепцию в администрации Екатеринбурга. В новой концепции появилось уже две башни.
«Место знаковое, поэтому мы действительно потратили много времени на то, чтобы найти решение, достойное локации в самом центре города, привлекали несколько архитектурных бюро. Из семи разработанных по нашему заказу проектов выбрали лучший: 7 октября получили в администрации города согласование архитектурно-градостроительной концепции. В I квартале 2027 года планируем получить положительное заключение Главгосэкспертизы, во II-III квартале 2027 года — получить разрешение на строительство»,— прокомментировал «Ъ-Урал» заместитель генерального директора строительного холдинга «Атом» Александр Копылов.
По словам господина Копылова, в этом году будут проведены работы по оформлению строительной площадки, а также начнутся подготовительные работы.
Ранее заявлялось, что высота Opera Tower может достигать 45 этажей, площадь здания составит 119,7 тыс. кв. м. Проектом предусматривалось размещение там номеров, офисов, предприятий общественного питания, ФОКа и общественных помещений.