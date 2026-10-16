Власти пригрозили изъять землю под Opera Tower у «Атома» в центре Екатеринбурга

По словам господина Галямова, не так давно губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что если не будет решен вопрос с возобновлением строительства, то будет инициирована процедура изъятия и на этом месте может появиться, например, сквер. «Мы видим, что какие-то действия предпринимаются застройщиком, но конкретных решений нет. Мы последние несколько лет пытаемся заставить их, чтобы эта территория была приведена в порядок. Осталось 2-3 месяца до принятия конкретного решения»,— заявил Рустам Галямов во время эфира Е1.