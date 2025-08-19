Tower отправили на обсуждения

Администрация Екатеринбурга вынесла на общественные обсуждения проект, касающийся строительства двух объектов рядом с театром оперы и балета. В границах улиц Мамина-Сибиряка – Малышева – Красноармейской запроектировали новое общественное здание гостиницы «Большой Урал», а также многофункциональный центр с гостиничным комплексом и подземным паркингом Opera Tower.

Реализовать проект планируют до 2031 года в одну очередь, которая включает:

строительство общественного здания Opera Tower с объектами гостиничного обслуживания, объектами предпринимательской деятельности, подземным паркингом на 372 места;

реконструкцию гостиницы «Большой Урал» (построена в начале 1930-х годов);

строительство общественного здания «Большой Урал» c объектами предпринимательской деятельности, подземным паркингом на 238 мест.

Согласно документам, в новом здании «Большого Урала» (площадью 57,3 тыс. кв. м) будут общественные помещения с гибким функциональным назначением, а также выставочные пространства. Этажность нового объекта составит 12 этажей.

В Opera Tower (площадью 119,7 тыс. кв. м) проектом предусмотрено размещение 674 номеров, офисов, которые займут 14,5 тыс. кв. м, предприятий общественного питания на 50 мест, ФОКа, площадью 3,4 тыс. кв. м и общественных помещений.

В документе отдельно подчеркивается, что новое жилищное строительство не предусматривается.

Что касается внешнего облика, то со стороны ул. Малышева стилобат здания Opera Tower имеет минимальную высоту (3 этажа) и вытянутые по горизонтали пропорции для формирования комфортной малоэтажной среды. Высота стилобата возрастает по мере обхода здания по часовой стрелке с максимальной этажностью в северной части и будет достигать, согласно документам, 45 этажей. Новое общественное здание «Большой Урал» дополняет существующий объем, формируя комплекс общественных зданий.

В документах говорится, что для осуществления проектирования и строительства новых объектов необходимо в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством выполнить мероприятия «по снятию ограничений от объектов культурного наследия (ОКН), защитная зона которых распространяется на территорию проектирования». Кроме того, планируется снять с кадастрового учета выявленный объект археологического наследия «Культурный слой города Екатеринбурга XIX-начала XX вв. по ул. Мамина-Сибиряка, 96».

В данный момент разработан проект объединенной зоны охраны ОКН федерального значения, таких как Оперный театр, «Большой Урал», Дом промышленности и других, находящиеся рядом. Отмечается, что сейчас проект проходит процедуру утверждения в Минкульте РФ. Согласно данному проекту в границах документации по планировке территории будет установлена объединенная зона охраны объектов культурного наследия.

Проектную документацию подготовила компания «Атомстройкомплекса» — «АСК-Отель».

Общественные обсуждения по данному проекту планировки территории, где предполагается застройка будут идти до 5 сентября. Оставить свои замечания и предложения можно на сайте городской администрации до 25 августа.

Напомним, возведение небоскреба Opera Tower у БЦ «Высоцкий» было заморожено в 2015 году на стадии готовности 5%. Тогда заявлялось, что стоимость проекта превышает 6 млрд руб. В конце прошлого года Градсовет утвердил обновленный проект небоскреба.

Мария Игнатова