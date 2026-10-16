Традиционные кружевные ценности

«Сколько таких ляпов уже было: и с орденами, и с оружием на скульптурах. Слава Богу, каждый раз исправляли. Думаю, и в этот раз исправят. Ведь наши кружевницы — всем кружевницам кружевницы. Они заслужили уважительное отношение к своему невероятно сложному труду, превратив "изделия" во всемирно известные произведения искусства»,— высказалась госпожа Захарова. С вологодским кружевом у нее есть личная история. В 1980-е ее мать сшила черное вечернее платье с элементами вологодского кружева, чем вызвала особый интерес у иностранных дипломатов.