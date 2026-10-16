Традиционные кружевные ценности
Путаница с коклюшками в скульптуре привлекла внимание представителя МИД и главы Вологодчины
Неудачная скульптура в Вологде вызвала возмущение у местных ремесленниц-кружевниц. За них заступилась официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, а затем и губернатор региона Георгий Филимонов. Подрядчика упрекнули в несоблюдении канона, а малую архитектурную форму отправили на доработку.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 15 октября в соцсетях отреагировала на репортаж телеканала «Русский север» о благоустройстве в столице региона. На улице Мира на обновленном бульваре перед жителями предстали две скульптуры. Одна из них — кружевница. Как оказалась, образ ремесленницы исказили: вместо традиционных вологодских техник изобразили западные.
«Сколько таких ляпов уже было: и с орденами, и с оружием на скульптурах. Слава Богу, каждый раз исправляли. Думаю, и в этот раз исправят. Ведь наши кружевницы — всем кружевницам кружевницы. Они заслужили уважительное отношение к своему невероятно сложному труду, превратив "изделия" во всемирно известные произведения искусства»,— высказалась госпожа Захарова. С вологодским кружевом у нее есть личная история. В 1980-е ее мать сшила черное вечернее платье с элементами вологодского кружева, чем вызвала особый интерес у иностранных дипломатов.
Суть претензий кружевного сообщества Вологодчины заключалась в неверной презентации их деятельности. Местные мастерицы работают на подушке, напоминающей большой валик, а не на маленькой подушке, как это представлено в скульптуре. Внимательные кружевницы обратили внимание, что коклюшки (ручки, на которые наматывается нить) тоже не из этих краев, а, скорее всего, европейские. Отметим: ранее городские власти показывали рендеры скульптуры с традиционными инструментами кружевниц.
Примерно через три часа на пост госпожи Захаровой отреагировал губернатор Вологодчины Георгий Филимонов. Он также высказался в поддержку местных кружевниц и пообещал, что скульптуру уберут. Глава региона заявил, что изначально власти заказывали другую малую архитектурную форму, а у той, что установил подрядчик, «не соблюдены каноны кружевоплетения».
Долго ждать не пришлось. Фотография с демонтажом скульптуры появилась в соцсетях главы Вологодчины к концу рабочего дня. Для подготовки новой версии малой архитектурной формы собираются привлечь местных мастериц. «Попытки политизировать или спекулировать на этой и подобных темах будут мной решительно пресекаться, как обычно»,— добавил господин Филимонов.
В последние годы губернатор Филимонов активно содействовал установке других скульптур. В частности, памятников Иосифу Сталину (сейчас их на территории Вологодчины четыре) и Ивану Грозному.