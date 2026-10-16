Оппозиционеры Германии и Франции призвали отказаться от поддержки Украины

Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте предупредил, что Европе придется пересмотреть планы по перевооружению, если конфликт на Украине завершится подписанием договора и устойчивым миром. «Представим, что завтра утром кто-то наконец решит направить переговорщика, найти которого так страшно в Европе. Допустим, удастся даже завершить переговоры заключением устойчивого договора. Что тогда будет делать Германия? Как мы сможем оправдать, что тратим деньги на перевооружение? Возможно, тогда нам придется кое-что изменить и проводить обратную конверсию конверсии»,— заявил Джузеппе Конте, выступая в Риме на форуме, организованном исследовательским центром Riparte l'Italia.