Оппозиционеры Германии и Франции призвали отказаться от поддержки Украины
Ведущие оппозиционные силы Германии и Франции призвали европейские власти отказаться от поддержки Украины. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель предупредила о растущих рисках финансирования «уже проигранной войны». Среди проблем, с которыми столкнулся Евросоюз в экономической сфере в связи с продолжением поддержки Украины, названы потенциальный финансовый кризис во Франции, который может стать «решающим испытанием для европейской системы», а также программа ЕС по финансовой помощи Греции.Чуть ранее главный кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен констатировала, что у Парижа нет возможностей помогать Украине.
Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте предупредил, что Европе придется пересмотреть планы по перевооружению, если конфликт на Украине завершится подписанием договора и устойчивым миром. «Представим, что завтра утром кто-то наконец решит направить переговорщика, найти которого так страшно в Европе. Допустим, удастся даже завершить переговоры заключением устойчивого договора. Что тогда будет делать Германия? Как мы сможем оправдать, что тратим деньги на перевооружение? Возможно, тогда нам придется кое-что изменить и проводить обратную конверсию конверсии»,— заявил Джузеппе Конте, выступая в Риме на форуме, организованном исследовательским центром Riparte l'Italia.