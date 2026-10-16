Лавров: Россия продолжит оказывать Афганистану посильную гуманитарную помощь

«С пониманием относимся к трудностям, с которыми сталкивается правительство в сфере социально-экономического развития в условиях отсутствия национальных финансовых резервов, фактически и в этом случае украденными нашими западными коллегами», — сказал Сергей Лавров (цитата по ТАСС).