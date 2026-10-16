Лавров: Россия продолжит оказывать Афганистану посильную гуманитарную помощь
Россия продолжит оказывать Афганистану посильную экономическую и гуманитарную помощь. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане.
«С пониманием относимся к трудностям, с которыми сталкивается правительство в сфере социально-экономического развития в условиях отсутствия национальных финансовых резервов, фактически и в этом случае украденными нашими западными коллегами», — сказал Сергей Лавров (цитата по ТАСС).
Господин Лавров отметил успехи афганских властей в борьбе с наркотиками. По его словам, производство наркотических средств в Афганистане сократилось на 90% с 2022 года. «Это впечатляющий результат», — отметил министр.