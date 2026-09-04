РЖД переходят к тестированию беспилотной «Ласточки» четвертого уровня автономности: при нем один машинист-оператор сможет удаленно управлять четырьмя поездами. В течение трех-четырех лет компания рассчитывает распространить биометрическую посадку на большинство регулярных маршрутов, а с 1 сентября пассажиры получили возможность оплачивать цифровыми рублями билеты на пригородные поезда. О внедрении искусственного интеллекта и новых цифровых сервисов на Восточном экономическом форуме—2026 корреспонденту “Ъ” Алексею Жабину рассказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин.

— Давайте поговорим о цифрах, технологиях и искусственном интеллекте. С ИИ и начнем. Недавно был принят закон об искусственном интеллекте. Как РЖД использует ИИ и какие результаты уже есть?

— Очень хорошо, что этот закон появился, поскольку это первый нормативный документ, который определяет, что такое искусственный интеллект и как регулировать его применение с точки зрения безопасности. Часть норм вступит в силу 1 марта 2027 года, поэтому у рынка еще есть возможность подготовиться. В целом мы рассматриваем закон как инструмент содействия внедрению ИИ. Безусловно, регулирование необходимо — с точки зрения безопасности и суверенности. В законе определено, что такое суверенные модели, установлены требования к разработчикам. Это важно, и мы поддерживаем введение закона.

Мы заранее начали тестировать гипотезы применения искусственного интеллекта. Для нас принципиально важна его эффективность: использовать ИИ только ради моды мы не будем. Работа идет по нескольким направлениям. Одно из них — беспилотные поезда. Вы, наверное, слышали о беспилотной «Ласточке», которая уже прошла более 200 тыс. км по Московскому центральному кольцу. Сейчас мы переходим к тестированию четвертого, наивысшего уровня автономности, при котором машинисту не нужно находиться в кабине. Один машинист-оператор сможет удаленно управлять одновременно четырьмя «Ласточками». Мы видим потенциал масштабирования этой технологии, в том числе на Восточный полигон, где сейчас находимся. В условиях дефицита кадров, включая машинистов, такая технология может быть очень эффективной.

Еще одно важное направление — цифровая железнодорожная станция. Мы начали со станции Челябинск-Главный. Это уникальный по мировым меркам проект: все процессы работы крупной сортировочной станции переведены в цифровой формат. Искусственный интеллект планирует работу станции, а физические роботы занимаются роспуском вагонов и управлением тормозами. Благодаря этому человека можно вывести из опасной зоны. Весь комплекс решений, включая ИИ, позволяет существенно повысить производительность труда.

Серьезные планы есть и в отношении управленческих процессов. Где-то мы пока пилотируем ИИ, а где-то уже вводим его в промышленную эксплуатацию. Например, мы создали интеллектуального ассистента для руководителя и экспертов Главного центра управления — это своего рода мозг РЖД. Раньше подготовка справки об оперативной ситуации занимала пять-шесть часов и требовала труда нескольких экспертов. Теперь ассистент на базе ИИ формирует ее за 10–30 секунд. Это позволяет гораздо быстрее и гибче принимать управленческие решения.

— Нештатные ситуации могут быть очень разными и сложными. Используется ли в них искусственный интеллект и какая роль отводится человеку?

— Если нештатная ситуация уже произошла, исправлять ее и реагировать должен человек. Но для предотвращения отказов мы, конечно, используем искусственный интеллект. Одно из направлений — диагностика подвижного состава. Это не только программные средства, но и программно-аппаратные решения. Вдоль пути установлены рамки, оснащенные различным оборудованием. Когда состав проходит через такую рамку, система проверяет надежность крепления груза и прямо в движении диагностирует ряд потенциальных неисправностей агрегатов подвижного состава. Решение показывает очень хороший эффект и помогает не допускать технических отказов. Мы будем масштабировать эту технологию на инфраструктуру: железнодорожный путь, энергетику и другие элементы подвижного состава. Видим здесь большой потенциал.

— А если, помимо безопасности, говорить об экономике: насколько окупаются внедряемые системы?

— Каждый проект — не только в сфере ИИ, но и в области цифровых технологий в целом — у нас оцифрован с точки зрения ожидаемых эффектов. Заказчик, который будет пользоваться цифровым инструментом, подтверждает эффект, который готов обеспечить компании. Безопасность для нас остается наивысшим приоритетом, и мы делаем все, чтобы работа железной дороги была безопасной. В остальном есть два основных типа эффектов от цифровизации: дополнительные доходы за счет перевода взаимодействия с клиентами в цифровой формат и оптимизация расходов. Это в том числе рост производительности операций. Как мы уже обсудили, искусственный интеллект позволяет в разы ускорить рутинные операции, планирование и прогнозирование. Это экономия времени, а время — это деньги и затраты. Поэтому мы видим очень большой экономический эффект.

— Давайте затронем еще одну тему — биометрию. РЖД начало тестировать посадку на поезд по биометрии. Какие результаты получены и как проходило внедрение?

— Этому предшествовала большая подготовительная работа. Нужно было учесть нормативное регулирование, технические риски и требования транспортной безопасности. Вместе с регуляторами мы проделали огромную работу — большое спасибо коллегам за качественное взаимодействие. Сейчас биометрическая посадка доступна на пяти маршрутах: Москва — Нижний Новгород, Москва — Иваново, Москва — Кострома, Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново. Пока технология внедрена на начальных станциях маршрутов. Речь идет о «Ласточках» — поездах Дирекции скоростного сообщения. В дальнейшем планируем масштабировать сервис на другие поезда скоростного сообщения и на поезда Федеральной пассажирской компании. В течение трех-четырех лет хотим охватить этой технологией большинство регулярных маршрутов.

Начинаем с начальных станций, а затем, проанализировав устойчивость связи и другие требования технологии, будем постепенно подключать промежуточные. Сейчас система работает достаточно устойчиво, а время биометрической посадки постепенно приближается к времени традиционной. Мы продолжаем дорабатывать скорость интеграции с государственными информационными системами, необходимыми для проверки биометрических данных. Отзывы пассажиров очень позитивные, как и отзывы проводников: для них почти ничего не изменилось, они используют те же мобильные устройства, что и при традиционной посадке. Видим хороший потенциал. Надеемся, что пассажирам будет удобно: не придется в последний момент искать паспорт — проверка пройдет с помощью мобильного устройства и камеры. Это безопасно и комфортно.

— Вы упомянули связь. Какие еще неожиданные сложности возникли при реализации проекта?

— Технологию нужно было очень тщательно тестировать. Погодные условия бывают разными: необходимо проверить, как человек распознается в дождь, снег и при плохом освещении на станции. Все эти аспекты нужно контролировать. Примерно так же мы обучали беспилотную «Ласточку»: это колоссальный труд, связанный с обучением нейросети распознавать разные препятствия на пути в различных условиях. Мы искусственно создавали туман и плохую освещенность. Здесь подход похожий. Ключевые аспекты — устойчивость связи и работа системы распознавания. С точки зрения безопасности все уже работает надежно, беспокоиться об этом не нужно. Сейчас мы в первую очередь повышаем скорость, чтобы обеспечить пассажирам максимальный комфорт при посадке.

— Давайте поговорим о цифровом рубле. С 1 сентября технология заработала в России. Готово ли РЖД? Что уже сделано: тестирование продолжается или сервис запущен полноценно?

— С 1 сентября мы запустили возможность покупать билеты на пригородные поезда с помощью цифрового рубля. Первый такой билет был приобретен в Новосибирске. Оплата доступна в мобильных приложениях и через чат-бот в мессенджере MAX. Для пассажира процесс почти не отличается от обычного: при покупке билета нужно выбрать цифровой рубль, а затем подтвердить операцию в банковском приложении — при наличии цифровых рублей на счете. У меня их пока нет, но по работе точно появятся. Дальше будем тестировать оплату дополнительных услуг, в частности сервисов на вокзалах и в бизнес-залах. Также начинаем тестировать использование цифрового рубля при покупке билетов на поезда дальнего следования. Будем постепенно расширять сервис, тщательно проверяя его, чтобы избежать сбоев и сделать приобретение услуг максимально комфортным для клиентов.

— Какого спроса вы ожидаете? Насколько популярной будет эта возможность у клиентов и почему?

— Время покажет. Думаю, цифровой рубль будет пользоваться спросом: у населения уже высокий уровень цифровой грамотности, и мы, в хорошем смысле, избалованы цифровыми сервисами, которые в России развиты значительно лучше, чем во многих странах мира. Конечно, кто-то опасается цифрового рубля, а кто-то предпочитает традиционные способы оплаты. Мы должны учитывать потребности всех клиентов. Есть люди, которым важно прийти в кассу, пообщаться с кассиром и купить бумажный билет. Для них также созданы комфортные условия. При этом каждый год мы видим рост цифрового охвата наших сервисов. Уверен, что цифровой рубль постепенно войдет в нашу жизнь и будет востребован.