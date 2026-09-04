Право на добычу титана в Тамбовской области выставили на торги за 570 млн рублей

Федеральное агентство по недропользованию объявило аукцион на право пользования восточной частью титанового месторождения «Центральное» в Рассказовском округе Тамбовской области. Начальная цена лота составляет 570 млн руб. Это следует из документации торгов. По данным «Ъ-Черноземье», уже на первом раунде аукциона региональные власти ожидают потенциального инвестора, который будет заинтересован в разработке месторождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Победитель торгов получит право на разведку и добычу полезных ископаемых на участке площадью 31,36 кв. км сроком на 20 лет с момента регистрации лицензии. Недра содержат титановые и циркониевые пески, фосфориты, а также глауконит.

Согласно документации, приступить к геологоразведке недропользователь должен в течение двух лет после оформления лицензии. На подготовку и утверждение технического проекта разработки отводится пять лет, а запустить промышленную эксплуатацию объекта необходимо не позднее чем через шесть лет. Ежегодная плата за пользование недрами составит от 9,2 тыс. до 10,5 тыс. руб. за 1 кв. км в зависимости от года действия лицензии.

Размер сбора за участие в торгах составляет 172,4 тыс., шаг аукциона — 58 млн руб. Подавать заявки можно до 5 октября, итоги подведут 22-го.

В 2024 году право пользования восточной частью «Центрального» уже выставляли на торги. Стартовая стоимость составляла почти 2 млрд руб. Впоследствии торги отменили. Причина такого решения не пояснялась.

Само месторождение «Центральное» открыли еще в 1959 году, основные геологоразведочные работы велись до 1972 года, а в 1994–2007 годах специалисты провели его дополнительное изучение. В структуре объекта выделили три участка: восточный, западный и южный.

В 2018 году тамбовское ООО «ГПК Титан» учредило в областном центре одноименную структуру под оформление лицензии на недропользование для промышленного освоения «Центрального» (по 99% в обеих компаниях контролирует Корпорация развития Тамбовской области, 1% — у ООО «Региональная нерудная компания»). В мае Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству заявление регионального управления Федеральной налоговой службы о признании несостоятельным ООО «ГПК Титан». Сумма исковых требований составляет 13,4 млн руб. Судебное заседание по делу состоится 15 сентября.

Как пояснял «Ъ-Черноземье» бывший генеральный директор предприятия Сергей Ерин, оформление лицензии позволило бы «Титану» задействовать весь восточный участок с титановым сырьем и приступить к проектированию опытной обогатительной фабрики мощностью 2 млн т песков в год. Стоимость опытного производства оценивалась в 3 млрд руб. Возводить его региональные власти планировали с привлечением профильного инвестора.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Титану сулят добычу».

Кабира Гасанова