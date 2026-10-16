Pet Shop Boys выпустили альбом об Алане Тьюринге

Еще раньше они сочинили мюзикл о жизни лондонских клубов «Ближе к небесам», а в 2011-м выпустили музыку к балету «Самое невероятное» по сказке Ганса Христиана Андерсена. Ну, а их собственные концертные программы давно существуют на территории между поп-концертом, театральным спектаклем и выставкой современного искусства. В мире Теннанта и Лоу дискотека и «большая» культура никогда не враждовали.