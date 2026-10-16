Во FlyDubai могла действовать спящая террористическая ячейка
Правоохранительные органы ОАЭ изучают версию, согласно которой пилот Хамам аль-Хаммами, попытавшийся 30 сентября устроить теракт на рейсе из Дубая в Тель-Авив, действовал в составе террористической ячейки в FlyDubai. Как сообщил 15 октября израильский канал i24, Эмираты задержали двух коллег аль-Хаммами — вторых пилотов, с которыми тот мог совместно планировать теракты против израильтян. Они проживали в одном здании с аль-Хаммами, часто общались с ним в нерабочее время и координировали свои рабочие смены.
Правоохранители полагают, что задержанные — двое граждан Мальдив — намеренно пытались вместе с аль-Хаммами устроить свои графики так, чтобы попасть на рейсы в Израиль примерно в одно время и скоординированно совершить теракт по схеме 11 сентября 2001 года. Следствие проверяет версию о том, что именно аль-Хаммами оргаизовал эту ячейку и помог единомышленникам устроиться на работу в FlyDubai.
Личные данные подозреваемых не разглашаются, однако посольство Мальдив в ОАЭ официально подтвердило задержание своих граждан. Сообщается, что они были взяты под стражу через несколько дней после попытки террористического нападения на самолете FlyDubai. К ним ограничили доступ адвокатов на время расследования.
Сам Хамам аль-Хаммами, 29-летний гражданин Омана, по данным следствия, проникся идеями радикального ислама в 2017 году во время учебы в Австралии, куда прибыл по студенческой визе для изучения инженерного дела, но не смог получить специальность. На допросах пилот признался, что в Мельбурне посещал исламский центр, которым руководит имам Самир Мохтади — скандально известный религиозный деятель, исповедующий антиизраильские и антисемитские взгляды. Как полагают следователи, Хамам аль-Хаммами специально устроился в авиакомпанию и совершил как минимум два рейса в Тель-Авив для изучения маршрута, прежде чем попытался осуществить свой план на рейсе, направлявшемся в Израиль 30 сентября.