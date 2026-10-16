Во FlyDubai могла действовать спящая террористическая ячейка

Сам Хамам аль-Хаммами, 29-летний гражданин Омана, по данным следствия, проникся идеями радикального ислама в 2017 году во время учебы в Австралии, куда прибыл по студенческой визе для изучения инженерного дела, но не смог получить специальность. На допросах пилот признался, что в Мельбурне посещал исламский центр, которым руководит имам Самир Мохтади — скандально известный религиозный деятель, исповедующий антиизраильские и антисемитские взгляды. Как полагают следователи, Хамам аль-Хаммами специально устроился в авиакомпанию и совершил как минимум два рейса в Тель-Авив для изучения маршрута, прежде чем попытался осуществить свой план на рейсе, направлявшемся в Израиль 30 сентября.