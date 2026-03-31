Агенты ФБР подали коллективный иск к администрации Дональда Трампа

Три потерявших работу сотрудника ФБР подали иск к администрации президента Дональда Трампа, обвиняя ее в том, что их увольнение стало незаконным наказанием за выполнение ими своих служебных обязанностей. Об этом сообщают ведущие мировые медиа, включая ABC News.

Истцы, проработавшие в ведомстве от 8 до 13 лет и, как следует из исковых документов, имевшие безупречный послужной список и репутацию, были уволены в октябре и ноябре прошлого года. По утверждению бывших агентов, их уволили за то, что они работали в команде специального прокурора Джека Смита, рассматривавшего в 2023 году обвинения в адрес господина Трампа во вмешательстве в выборы 2020 года. Ответчиками по иску называются директор ФБР Кэш Пател и министр юстиции США Пэм Бонди.

Как отмечают наблюдатели, иск не стал первым в своем роде. Чистка рядов ФБР, устроенная его нынешним директором Кэшем Пателом, уже привела к увольнению десятков сотрудников, которые либо принимали участие в расследованиях, связанных с господином Трампом, либо были сочтены недостаточно верными его повестке. Многие из уволенных уже требуют восстановления на работе через суд.

Тем не менее особенным иск делает то, что, хотя формально он подан от имени трех сотрудников ведомства, его просят признать классовым. Это означает, что к нему сможет присоединиться любой сотрудник ФБР, уволенный после вступления господина Трампа в должность президента страны.

ФБР и Министерство юстиции США пока не прокомментировали иск.

Николай Зубов