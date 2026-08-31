Верховный суд Башкирии снял с выборов в Госдуму кандидата от партии «Яблоко» Алексея Акименко. Аннулировать регистрацию потребовал соперник ответчика от «Справедливой России» Константин Шагимуратов. Поводом для отстранения 30-летнего «яблочника» от выборов стало размещение во «ВКонтакте» постов со ссылками и символикой экстремистских организаций. Спор в суде строился вокруг трактовки, являются ли сами ссылки и логотипы экстремистской информацией и должен ли был господин Акименко удалять посты, созданные задолго до выборов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Акименко проиграл судебное разбирательство представителю "Справедливой России"

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Алексей Акименко проиграл судебное разбирательство представителю "Справедливой России"

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

В Башкирии выборы в Госдуму могут пройти без кандидата от «Яблока». 31 августа Верховный суд Башкирии отменил регистрацию единственного представителя партии — 30-летнего Алексея Акименко, выдвинутого по Нефтекамскому одномандатному округу. На этом настоял Константин Шагимуратов — представитель главы Башкирии в региональном парламенте, бывший председатель Контрольно-счетной палаты республики, кандидат от партии «Справедливая Россия» по тому же Нефтекамскому округу.

Сам господин Шагимуратов в заседаниях не участвовал, его представлял юрист Мурат Абдеев. Алексей Акименко явился сам. Кроме того, места в зале заседаний заняли около 20 его сторонников.

Представитель истца заявил в суде, что господин Акименко владеет и администрирует несколько сообществ «ВКонтакте» (например, «Подслушано в Агидели», «Барахолка в Агидели №1»). В них, пояснил господин Абдеев, ответчик размещал экстремистские материалы: логотипы запрещенной и признанной экстремистской в России компании Meta и аффилированных с ней соцсетей Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), а также гиперссылки на публикации в этих соцсетях.

Кроме того, «яблочнику» вменяли предвыборную агитацию в Telegram и Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Алексей Акименко заявлял, что спорная информация была опубликована в 2015 и 2018 годах, а владельцем сообществ он стал в марте 2022 года (тогда же Meta была запрещена и признана экстремистской в России). По словам господина Акименко, он являлся администратором и владельцем около 80 сообществ во «ВКонтакте» и не мог удалить запрещенные материалы, опубликованные ранее, в виду большого количества постов.

Кроме того, настаивал он, в июне — до начала избирательной кампании — он выставил группы на продажу, а с 19 августа у сообществ появился новый владелец. Иск господина Шагимуратова был подан в суд 25 августа.

Также ответчик заверял, что не ведет аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), а само наличие там страницы, по его мнению, не говорит об агитации. Пользование Telegram в России не запрещено, средства из избирательного счета на ведение страницы в этом мессенджере, уверял господин Акименко, он не тратил.

Мурат Абдеев поставил под сомнения утверждения ответчика о продаже прав на сообщества до судебного производства: об обратном, на его взгляд, свидетельствовали репосты публикаций Алексея Акименко в группу «Подслушано в Агидели» 29 августа, то есть, уже после предварительного заседания. Кроме того, по его мнению, владелец сообщества несет ответственность за размещаемый контент, даже если сам не публиковал посты, так как не предпринимал активных действий по его уничтожению.

Для того, чтобы оценить публикации на предмет размещения запрещенной атрибутики, суд привлек эксперта. Историк из Уфимского университета науки и технологий Руслан Рахимов заявил, что фигурирующие в деле логотипы являются экстремистскими и должны были сопровождаться пояснительной надписью.

Специалисты Роскомнадзора заявили суду, что не могут дать ответ, когда Алексей Акименко перестал быть владельцем сообществ, а также кто является фактическим автором постов, ставших основанием для иска. С этими вопросами эксперты рекомендовали обратиться во «ВКонтакте», однако суд, учитывая позицию сторон, не стал затягивать процесс. Вместе с тем, представители Роскомнадзора пояснили, что ответчик должен был удалить незаконные посты, будучи владельцем групп продолжительное время.

Также суд приобщил пояснения Центра противодействия экстремизму МВД по Башкирии, который в постах со ссылками на запрещенные соцсети выявил экстремистские материалы.

Позицию истца в суде поддержали прокуратура и территориальная избирательная комиссия Нефтекамска.

Таким образом, в избирательном бюллетене по Нефтекамскому округу останутся Константин Шагимуратов, Дмитрий Вайсброт от «Новых людей», Иван Липовский от КПРФ, Юрий Рудаков от ЛДПР, Гильмияров от «Единой России», Ришат Ханов от «Партии пенсионеров» и Алексей Журавлев от партии «Родина».

Будет ли решение суда о снятии с выборов оспариваться в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции, Алексей Акименко сообщать отказался.

Идэль Гумеров