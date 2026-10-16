Президентская Молдавская Республика

На первые годы его работы в должности президента пришелся период практического диалога с Кишиневом. Главой Молдавии в тот период был пророссийский политик Игорь Додон. В этот период стороны открыли не использовавшийся после войны 1992 года мост через Днестр, договорились об апостилировании дипломов Приднестровского госуниверситета, доступе фермеров к землям в Дубоссарском районе и нейтральных автомобильных номерах для поездок за границу. Это не приблизило политическое урегулирование, но облегчило жизнь рядовым гражданам.