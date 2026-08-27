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Приднестровью добавили стоимости

Кишинев расширил фискальный контроль над левобережным импортом

Накануне Дня независимости Молдавии, который страна отмечает 27 августа, правительство Василе Тофана утвердило новый порядок налогообложения приднестровского импорта. С 1 сентября компании с левого берега должны платить молдавский НДС и, где это предусмотрено, акциз при ввозе десяти групп товаров. Стандартная ставка НДС составит 20%. Тирасполь уже предупредил о тяжелых гуманитарных последствиях. Кишинев же отвечает тем, что нацелен выровнять условия для бизнеса на двух берегах. Мера пока касается не всего импорта: ее наиболее чувствительная часть отложена до следующего года.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Новый виток поборов с Приднестровья представляет собой акт политического рэкета, нацеленный на пополнение дефицитного бюджета Республики Молдова за счет чужих средств. Вина за последствия этого агрессивного шага, провоцирующего резкое повышение напряженности в общерегиональном масштабе, полностью лежит на молдавской стороне»,— отметил в своем заявлении приднестровский МИД, комментируя новую затею властей в Кишиневе в сфере налогообложения.

На первом этапе в перечень товаров, НДС на которые будет повышен до 20%, вошли алкоголь, табак и никотиновая продукция, икра, парфюмерия, пиротехника, меха, драгоценные камни и металлы, ювелирные изделия, а также транспорт. Молдавские власти называют их товарами не первой необходимости. Однако тарифные позиции охватывают тракторы, автобусы, грузовики, спецтехнику и мотоциклы, а искусственный мех служит сырьем для легкой промышленности. Поэтому первые издержки понесут не только продавцы сигарет, коньяка и украшений, но также аграрии, коммунальные службы и производители одежды. Большинство продуктов, лекарства и обычная одежда пока в список не включены.

Главный спор идет о механизме. При импорте НДС начисляется на стоимость товара с учетом пошлины и акциза. Платить нужно уже на границе. В постановлении записано, что зачет и возврат проводятся по молдавскому Налоговому кодексу. Тирасполь возражает: для компаний, не включенных полноценно в налоговую систему Молдавии, платеж станет невозмещаемым расходом.

Из почти 2,5 тыс. левобережных предприятий, состоявших на учете в Кишиневе к середине 2026 года, постоянную регистрацию имели лишь 461. Рост каждой розничной цены ровно на 20% не предопределен: результат зависит от акциза, наценки, конкуренции и доступа импортера к вычету. Но дефицит оборотных средств и перенос части расходов на покупателя вполне реальны. Сам господин Тофан призвал молдавские банки упростить открытие счетов для поставщиков. Это косвенно подтверждает, что инфраструктура для уплаты и возмещения налога к ближайшему старту готова не полностью.

С 1 января 2027 года новый режим охватит нефтепродукты, обычные металлы и изделия из них, руды, каолин и сладкие напитки. С 1 апреля очередь дойдет до природного газа, электроэнергии, телефонов и компьютеров.

Начав с товаров, названных предметами роскоши, Кишинев перейдет к топливу, промышленному сырью и энергетике. Для металлургии это означает удорожание ресурсов, для населения и всего бизнеса — неминуемый рост транспортных и коммунальных расходов. К 2030 году особый налоговый режим, десятилетия действовавший в регионе, планируется отменить полностью.

Цена реформы при этом не просчитана. Молдавский Минфин признает, что не может оценить будущие поступления: они зависят от объемов импорта, торговых потоков и поведения компаний. Депутаты правящей партии ранее называли ориентир около 300 млн леев ($17,5 млн) за вторую половину 2026 года. В Тирасполе возможные потери после расширения режима оценивали в $40–50 млн в год. Цифры относятся к разным периодам и наборам товаров, но показывают масштаб неопределенности.

Кишинев обещает направлять собранные средства на левый берег через Фонд конвергенции. По закону он должен финансировать инфраструктуру, поддержку бизнеса и социальные программы.

Однако размер фонда будет ежегодно определяться в государственном бюджете, порядок расходования еще предстоит закрепить, а заработать механизм может лишь с января 2027 года. Получается, сбор денег начинается раньше, чем появляется прозрачный способ их возврата региону.

Нынешнее решение продолжает курс, начатый 1 января 2024 года. Тогда новый Таможенный кодекс отменил льготы для приднестровских компаний и обязал их платить пошлины на общих основаниях. По данным Кишинева, в 2025 году левобережный бизнес перечислил 166,7 млн леев ($9,73 млн). Тирасполь оценивает свои потери выше: $13,2 млн за год и более чем $32,5 млн за два с половиной года. К налоговой нагрузке добавились задержки экспортных разрешений, требования молдавских экологических документов и проблемы со счетами предприятий в банках Молдавии. У этих мер разные юридические основания, но вместе они усиливают административную зависимость приднестровского бизнеса от Кишинева.

«Приднестровье было готово к конструктивному обсуждению, но принятое Молдовой решение не является элементом нормализации налоговых отношений»,— заявил приднестровский вице-премьер Сергей Оболоник.

Новый удар приходится на ослабленную экономику. В 2025 году товарооборот Приднестровья сократился на 29%, экспорт — на 40%. Главной причиной спада стало прекращение поставок почти бесплатного российского газа, а не только решения Кишинева. Но после закрытия украинского направления именно Молдавия контролирует основные внешнеторговые маршруты региона. В первом полугодии 2026 года на ЕС приходилось 76,9% приднестровского экспорта, доступ к которому зависит от молдавской регистрации и документов. Это дает Кишиневу рычаг, которого у него не было до 2022 года.

У этой политики есть понятная государственная логика. Молдавия считает левый берег своей территорией и не хочет сохранять внутри страны отдельный налоговый офшор. Но экономическая реинтеграция становится инструментом принуждения. Тему НДС обсуждали на рабочих встречах 5 мая и 19 августа, поэтому говорить о полном отсутствии консультаций нельзя. Однако решение с Тирасполем не согласовали, а его последствия не рассчитали.

Пока нет доступного механизма вычета и понятного возврата денег через Фонд конвергенции, «единые правила» будут выглядеть как перенос доходов из одного бюджета в другой. В условиях замороженного политического урегулирования это не столько сближение, сколько новая линия конфликта.

Владимир Маврин, Тирасполь—Кишинев

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