Украина должна выплатить иностранным кредиторам более $6,5 млрд в 2027 году
«РИА Новости»: обслуживание внешнего госдолга обойдется Украине в $6,674 млрд
Украина должна выплатить иностранным кредиторам $6,674 млрд в 2027 году. Это следует из графика платежей украинского Минфина, с которым ознакомилось «РИА Новости».
По данным агентства, $3,335 млрд пойдут на погашение основной суммы внешнего госдолга, а другие $3,339 млрд — на обслуживание внешних займов. При этом полный объем госдолга Украины график не отражает. В августе показатель достигал $215,55 млрд.
До конца года Украине также необходимо выплатить Международному валютному фонду около $960 млн в счет погашения кредита. МВД ожидает, что таким образом Украина погасит 708 603 537 специальных прав заимствования.