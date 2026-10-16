Трамп обвинил власти Украины в перепродаже полученных страной при Байдене ракет
Трамп: Украина перепродавала полученные при Байдене ракеты на открытом рынке
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продавала ракеты и военное оборудование, полученные страной при администрации его предшественника Джо Байдена. Об этом господин Трамп рассказал в интервью телеканалу Newsmax.
«Где деньги, которые мы направляли Украине? Где все оборудование? Люди продавали его,— пояснил господин Трамп.— Байден давал им ракеты, а их продавали на открытом рынке после того, как они попадали на Украину».
Американский президент отметил, что не является большим поклонником президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, тот утверждает, что хочет завершить боевые действия, но на самом деле в этом не заинтересован.