Над Ростовской областью и другими российскими регионами сбили 644 дрона
С 20:00 15 октября до 8:00 16 октября дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили над Ростовской областью и другими российскими регионами 644 украинских дрона. Об этом сообщили в минобороны РФ.
О работе ПВО отчитались в Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, Московском регионе, Ленинградской области, Краснодарском крае, Республиках Крым и Татарстан. БПЛА сбили и над акваторией Черного моря.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь на 16 октября около 50 беспилотников и одна ракета были уничтожены в Батайске и девяти районах Ростовской области. БПЛА сбили в Аксайском, Багаевском, Боковском, Верхнедонском, Кашарском, Куйбышевском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. В Аксайском районе возгорание ликвидировано. В Куйбышевском районе повреждено остекление в двух частных домах. Пострадавших нет.
В Аксайском районе мужчина получил ранение в результате воздушной атаки. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. В результате падения беспилотника также повреждены производственно-складские помещения, возник пожар. На месте работают экстренные службы.