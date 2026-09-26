Трамп выступил за переговоры России, Китая и США по вооружениям
Президент США Дональд Трамп выступил за трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями между Штатами, Россией и Китаем. Он выступил с этой инициативой во время госвизита в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина, сообщила пресс-служба Белого дома.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Jacquelyn Martin / AP
Согласно пресс-релизу, лидеры двух стран «обсудили текущие глобальные проблемы, включая Россию, Северную Корею и Иран». Они также договорились создать двусторонний канал связи для обсуждения инцидентов, связанных с искусственным интеллектом.
В октябре 2025 года господин Трамп заявил о намерении впервые с 1992 года возобновить в США ядерные испытания, чтобы «быть на равных» с Россией и Китаем. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что если Штаты проведут полноценное ядерное испытание, Россия поступит так же. В июне 2026-го Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией и КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов.
Подробности — в материале «Ъ» «Договор, не испытанный временем».
Главное препятствие для трехстороннего соглашения — разный масштаб ядерных арсеналов. В марте 2025 года отмечалось, что российский и американский арсеналы значительно превосходят китайский; Пекин ранее ссылался на эту разницу, отказываясь присоединяться к переговорам. При этом Китай обладает количественным превосходством над Россией и США в наземных ракетах обычного оснащения, что добавляет к ядерному вопросу проблему учета неядерных средств доставки.
Разногласия касаются и самого формата переговоров. В сентябре 2020 года США продвигали трехсторонний диалог, Китай предпочитал подключить также Великобританию и Францию, а Россия считала реалистичным прежде всего двустороннее обсуждение с США.
Поэтому будущая договоренность может потребовать не простого сокращения боезарядов, а единой системы, где учитываются стратегические ядерные и неядерные вооружения. Переговорную конструкцию дополнительно осложняет то, что в апреле 2025 года власти США не исключали наращивания ядерных вооружений для одновременного противостояния России и Китаю.