Трамп выступил за переговоры России, Китая и США по вооружениям

Президент США Дональд Трамп выступил за трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями между Штатами, Россией и Китаем. Он выступил с этой инициативой во время госвизита в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина, сообщила пресс-служба Белого дома.

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Фото: Jacquelyn Martin / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Согласно пресс-релизу, лидеры двух стран «обсудили текущие глобальные проблемы, включая Россию, Северную Корею и Иран». Они также договорились создать двусторонний канал связи для обсуждения инцидентов, связанных с искусственным интеллектом.

В октябре 2025 года господин Трамп заявил о намерении впервые с 1992 года возобновить в США ядерные испытания, чтобы «быть на равных» с Россией и Китаем. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что если Штаты проведут полноценное ядерное испытание, Россия поступит так же. В июне 2026-го Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией и КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов.

Подробности — в материале «Ъ» «Договор, не испытанный временем».