Дома и автомобили повреждены обломками сбитых БПЛА в Воронежской области
Днем 15 октября и в ночь на пятницу, 16 октября, над двумя городскими округами и четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет, но зафиксированы повреждения зданий и машин. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев.
В результате падения обломков сбитого БПЛА в одном муниципалитете повреждено остекление нескольких комнат и балконов многоквартирного дома, а также легковой автомобиль. Еще в одном районе остекление повреждено в трех частных домах.
«На местах работают оперативные службы»,— сообщил глава региона.
По информации регионального ГУ МЧС, воздушная тревога в связи с непосредственной угрозой удара беспилотников была объявлена в Воронеже и близлежащих районах (Воронежская агломерация) накануне в 22:22. Сработали сирены. Сообщение о завершении активной фазы работы ПВО поступило в 5:57. Отбой опасности атаки БПЛА на территории Воронежской области последовал в 6:55.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», вечером 14 октября и в ночь на 15 октября над тремя городскими округами и восемью районами Воронежской области были уничтожены 33 БПЛА, а также несколько реактивных воздушных целей. В результате падения обломков сбитых беспилотников в Воронеже были повреждены хозяйственные постройки нескольких частных домов и один автомобиль. При этом Минобороны РФ, характеризуя в своей сводке реактивные цели, сбитые над территорией страны, упомянуло в том числе крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».