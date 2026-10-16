Дома и автомобили повреждены обломками сбитых БПЛА в Воронежской области

Днем 15 октября и в ночь на пятницу, 16 октября, над двумя городскими округами и четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет, но зафиксированы повреждения зданий и машин. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев.