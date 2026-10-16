«РусГазДобыча» передала 49% в поставщике нефтегазового оборудования ГМС
ООО «Гидромаш МСК» Артема Молчанова 14 октября получила 49% ООО «Гидроиндустрия», головной компании группы ГМС, выпускающей оборудование для нефтегазовой отрасли, следует из ЕГРЮЛ. Ранее 100% компании принадлежали «РусГазДобыче» (РГД; входит в «Национальную газовую группу»), сейчас в собственности РГД остался 51% «Гидроиндустрии». Господин Молчанов — гендиректор ГМС, в СМИ его также называют одним из основателей группы. «Гидромаш МСК» топ-менеджер учредил в апреле 2026 года. Стороны сделки на вопросы “Ъ” не ответили. Сделка могла быть связана с ролью топ-менеджера в управлении и развитии компании, считают эксперты.
По последней раскрытой отчетности по МСФО, в 2024 году выручка группы ГМС увеличилась на 54%, до 95,5 млрд руб., EBITDA — на 47%, до 12,6 млрд руб., в том числе за счет реализации СПГ-проектов. Ключевой производственный актив ГМС — «Гидромашсервис», производитель насосного, компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли, тепловой и атомной энергетики, ЖКХ, металлургии, химической промышленности и судостроения. В 2021 году ГМС провела IPO на Лондонской фондовой бирже, в ходе которого привлекла $360 млн, капитализация составила $967 млн. В 2022 году ГМС сообщила о выкупе российского бизнеса мажоритарным акционером. В отчетности структур ГМС за 2021 год бенефициаром назывался бизнесмен Владимир Лукьяненко.
В конце 2024 года президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в компаниях ГМС временное управление, а годом позже разрешил РГД приобрести активы группы, включая «Гидромашсервис». По данным СПАРК, «Гидромашсервис», УК «Группа ГМС», «ГМС Процессинг Текнолоджис» и ЦПСИК сегодня контролируются «Гидроиндустрией». Агентство «Эксперт РА» отмечало, что под контроль «Гидроиндустрии» перешли все ключевые операционные активы ГМС.