«РусГазДобыча» передала 49% в поставщике нефтегазового оборудования ГМС

По последней раскрытой отчетности по МСФО, в 2024 году выручка группы ГМС увеличилась на 54%, до 95,5 млрд руб., EBITDA — на 47%, до 12,6 млрд руб., в том числе за счет реализации СПГ-проектов. Ключевой производственный актив ГМС — «Гидромашсервис», производитель насосного, компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли, тепловой и атомной энергетики, ЖКХ, металлургии, химической промышленности и судостроения. В 2021 году ГМС провела IPO на Лондонской фондовой бирже, в ходе которого привлекла $360 млн, капитализация составила $967 млн. В 2022 году ГМС сообщила о выкупе российского бизнеса мажоритарным акционером. В отчетности структур ГМС за 2021 год бенефициаром назывался бизнесмен Владимир Лукьяненко.