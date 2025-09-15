Трамп: Путин и Зеленский ненавидят друг друга настолько, что не могут общаться

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский «ненавидят друг друга», что мешает им вести диалог. Об этом он заявил журналистам, говоря о возможности проведения трехсторонней встречи.

«Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом»,— сказал Дональд Трамп.

Ранее Владимир Путин предлагал Владимиру Зеленскому приехать для встречи в Москву. Господин Зеленский отказался, заявив, что готов к переговорам «в любом формате».

Дональд Трамп ранее сообщал, что готовится встреча президентов России и Украины, после которой может состояться трехсторонняя встреча с его участием.