Европейские аэрокосмические компании создают конкурента SpaceX

Сегодня европейские аэрокосмические компании Airbus, Leonardo и Thales заключили соглашение об объединении своих космических операций в единую компанию, которая будет работать в виде СП. В объединенной компании, название которой пока не сообщается, будет работать около 25 тыс. человек по всей Европе. Годовой оборот составит около €6,5 млрд. Airbus будет владеть 35% акций СП, Leonardo и Thales — по 32,5%

Наблюдатели уже оценили это соглашение как попытку создания европейского конкурента американской компании SpaceX Илона Маска, которая является одним из ведущих частных подрядчиков NASA, а также осуществляет самостоятельные проекты в космосе. Эксперты отмечают, что европейская промышленность традиционно занимала ведущие позиции на рынке крупных телекоммуникационных спутников, предоставляющих услуги вещания и связи с геостационарной орбиты. Однако в последнее время этот рынок переживает спад, в том числе из-за того, что Airbus и Thales Alenia Space (совместно принадлежащие Thales и Leonardo) испытывают трудности с запуском новых продуктов и технологий, особенно в свете растущей популярности спутников Starlink.

