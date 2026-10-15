Президент Путин принял участие в форуме «Деловой России»
15 октября президент России Владимир Путин принял участие в работе юбилейного, XXI съезда-форума «Деловой России», на котором он высказался по всем вопросам развития бизнеса, которые у него были перед глазами, и даже, сообщает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, признался в некоторых ошибках, что следует признать выдающимся результатом встречи.
Подготовка к съезду не была спокойной. За день до его начала в РБК появилось изложение пакета предложений «Деловой России» из 52 пунктов. Изложение, настаивал глава «Деловой России» Алексей Репик, было вольным. В нем был пункт, например, про обложение более серьезным налогом, чем сейчас, пассивного дохода граждан.
А на встрече с президентом России накануне съезда глава «Деловой России» Алексей Репик и вообще заявил: «"Деловая Россия" готова отказаться от ряда налоговых фискальных послаблений, которые у нас были на тот срок, что нужен стране. Лучше определенный рост налогов сегодня, чем бесконечно высокие ставки навсегда и чем разбалансированность бюджета».
Впрочем, когда я адресовал Алексею Репику вопрос, логично ли, что бизнес просит увеличить налоги на него, он заявил, что у информагентства, которое опубликовало информацию про пакет, «нет ни одного попадания», потому что это пакет годичной давности, который еще тогда не был никем утвержден, потому что он был нацелен в будущее и являлся предметом дискуссий.