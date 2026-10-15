Президент Путин принял участие в форуме «Деловой России»

Впрочем, когда я адресовал Алексею Репику вопрос, логично ли, что бизнес просит увеличить налоги на него, он заявил, что у информагентства, которое опубликовало информацию про пакет, «нет ни одного попадания», потому что это пакет годичной давности, который еще тогда не был никем утвержден, потому что он был нацелен в будущее и являлся предметом дискуссий.