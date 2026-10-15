Власти собирались выявлять VPN-сервисы с помощью ИИ

Однако в Минцифры “Ъ” рассказали, что в «актуальной версии проекта национального плана по внедрению технологий ИИ таких сведений нет». Собеседник “Ъ” объясняет, что ведомства предлагали включить в нацплан различные меры, которые могут и не дойти до реализации. Он добавляет, что сейчас уже используются алгоритмы интеллектуального анализа трафика, которые, однако, не являются ИИ.