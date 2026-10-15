Власти собирались выявлять VPN-сервисы с помощью ИИ
В Минцифры предлагали добиться 95-процентной эффективности блокировки VPN благодаря технологиям ИИ, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы. Такая же мера содержится в проекте национального плана по внедрению технологий ИИ до 2030 года. В документе говорится, что планировалось довести долю VPN-сервисов, признаки которых анализируются ИИ, до 70% от общего количества блокируемых VPN-сервисов.
Однако в Минцифры “Ъ” рассказали, что в «актуальной версии проекта национального плана по внедрению технологий ИИ таких сведений нет». Собеседник “Ъ” объясняет, что ведомства предлагали включить в нацплан различные меры, которые могут и не дойти до реализации. Он добавляет, что сейчас уже используются алгоритмы интеллектуального анализа трафика, которые, однако, не являются ИИ.