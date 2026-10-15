Бренд «Цветняшки» пока не нашел покупателя
Товарные знаки бренда «Цветняшки» так и не смогли продать на торгах в рамках банкротства анимационной студии «Платошка». Участники рынка отмечают, что, несмотря на высокие просмотры, бренд обладает низким лицензионным потенциалом. Кроме того, медиаправа на контент «Цветняшек» уже реализованы на долгий срок целому ряду платформ и каналов.
Анимационный сериал «Цветняшки» выходит на экраны с 2021 года и насчитывает четыре сезона. Проект был ориентирован на дошкольную аудиторию и включал не только мультфильмы, но и сопутствующую продукцию: игрушки, книги, одежду и другие товары под лицензией бренда.