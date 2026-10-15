Бренд «Цветняшки» пока не нашел покупателя

Анимационный сериал «Цветняшки» выходит на экраны с 2021 года и насчитывает четыре сезона. Проект был ориентирован на дошкольную аудиторию и включал не только мультфильмы, но и сопутствующую продукцию: игрушки, книги, одежду и другие товары под лицензией бренда.