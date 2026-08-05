ЕС отменил защиту для военнообязанных украинцев

Совет Европейского союза отменил временную защиту для военнообязанных украинцев, не имеющих освобождения от службы, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление. Положение не распространяется на мужчин, которые получили это право до 30 июля 2026 года включительно, и постоянно сохраняют статус беженцев с момента прибытия в страны ЕС.

Прибывшие в ЕС с 31 июля граждане Украины должны будут подтверждать, что не уклоняются от воинской обязанности. Еврокомиссия рекомендует в качестве подтверждения легального пересечения границы принимать выездной штамп в паспорте. Однако страны Евросоюза могут самостоятельно устанавливать процедуру проверки. При этом МВД Чехии указывает, что граждане Украины должны будут подтвердить через платформу «Резерв+», что выполнили свои воинские обязанности.

Также документ продлевает действие общих положений о временной защите украинцев до 4 марта 2028 года. Участники программы получают в странах ЕС право на проживание, работу, медицинскую и социальную помощь, а также образование для детей.