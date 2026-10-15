Дмитрий Медведев провел заседание федерального совета первичных отделений «ЕР»
Председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев 15 октября провел заседание федерального совета первичных отделений. Как напомнил Дмитрий Медведев в своем приветственном слове, федеральный совет «первичек» собирается уже в третий раз, а создан он был два года назад по инициативе снизу, что стало «одним из итогов работы по модернизации партийной структуры».
Главным же итогом этой работы стала «историческая победа "Единой России" на выборах в Госдуму» (она получила 349 мест из 450). «Мы снова доказали, что являемся ведущей политической силой страны, партией главы государства и всего народа»,— подчеркнул господин Медведев.
Он отметил, что у ЕР самая разветвленная региональная сеть среди всех партий и общественных движений страны (86 тыс. организаций), а повышение активности «первичек» стало важнейшим этапом подготовки к избирательной кампании-2026. «Вы включились в проведение отчетной кампании о выполнении "народной программы". Силами первичных отделений собраны сотни тысяч предложений в программу»,— перечислил председатель достижения партийцев, особо выделив вклад «первичек» в поддержку фронта. Отделения ЕР «решали множество задач — от изготовления беспилотников до гуманитарной помощи», сообщил господин Медведев. Кроме того, первичные отделения — это кадровый резерв партии, и для многих работа «на земле» становится «социальным лифтом», добавил он.