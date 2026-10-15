Дмитрий Медведев провел заседание федерального совета первичных отделений «ЕР»

Он отметил, что у ЕР самая разветвленная региональная сеть среди всех партий и общественных движений страны (86 тыс. организаций), а повышение активности «первичек» стало важнейшим этапом подготовки к избирательной кампании-2026. «Вы включились в проведение отчетной кампании о выполнении "народной программы". Силами первичных отделений собраны сотни тысяч предложений в программу»,— перечислил председатель достижения партийцев, особо выделив вклад «первичек» в поддержку фронта. Отделения ЕР «решали множество задач — от изготовления беспилотников до гуманитарной помощи», сообщил господин Медведев. Кроме того, первичные отделения — это кадровый резерв партии, и для многих работа «на земле» становится «социальным лифтом», добавил он.