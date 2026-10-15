ФАС сэкономила около 10 млрд руб. бюджетных средств за девять месяцев
С начала года (за девять месяцев) Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сэкономила около 10 млрд руб. бюджетных средств, выдав предписания о корректировке закупочной документации, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский. Кроме того, в закупках, проводимых в рамках нацпроектов, выявлено нарушений на 30 млрд руб., а в отношении лиц, заключивших контракты в обход конкурентных процедур, возбуждено более 400 антимонопольных дел. У Счетной палаты между тем остаются вопросы к практике закупочного процесса.
У единственного поставщика крупнейшие заказчики за это время совершили закупки на 700 млрд руб., и в большинстве случаев обход торгов не был обоснованным: служба выявила признаки нарушений у 515 из 610 проверенных ею таких заказчиков, в отношении 439 из них возбудила антимонопольные дела.
Во избежание коррупционных рисков законодательство обязывает находить подрядчиков через проведение конкурентных торгов. У единственного поставщика разрешено закупаться только в определенных случаях — например, когда речь идет о сфере деятельности естественных монополий.