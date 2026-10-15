ФАС сэкономила около 10 млрд руб. бюджетных средств за девять месяцев

С начала года (за девять месяцев) Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сэкономила около 10 млрд руб. бюджетных средств, выдав предписания о корректировке закупочной документации, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский. Кроме того, в закупках, проводимых в рамках нацпроектов, выявлено нарушений на 30 млрд руб., а в отношении лиц, заключивших контракты в обход конкурентных процедур, возбуждено более 400 антимонопольных дел. У Счетной палаты между тем остаются вопросы к практике закупочного процесса.