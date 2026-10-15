Экспорт Китая вырос на максимальные за семь месяцев 36,3%
Китай в сентябре нарастил поставки товаров на зарубежные рынки: месячный экспорт обновил исторический максимум, увеличившись на 36,3% в годовом выражении, до $447,18 млрд, следует из данных китайской таможни. Вырос и импорт — на 31%, до $313,65 млрд. В результате торговый профицит поднялся до $133,53 млрд с $88,7 млрд годом ранее.
Несмотря на призывы Евросоюза к китайским властям сократить торговый дисбаланс, в сентябре положительное сальдо в торговле с ЕС вновь выросло — на 52,3% год к году, до $34,8 млрд. Экспорт КНР в ЕС увеличился на 25,3%, до $60,2 млрд, тогда как импорт из стран объединения прибавил лишь 0,7%, достигнув $25,4 млрд.
Европейские страны обеспокоены усилением конкуренции со стороны китайских производителей, прежде всего в автомобильной промышленности. Наплыв продукции из КНР подталкивает Брюссель к дальнейшему ужесточению торговой политики — ранее сторонам удалось достичь предварительной договоренности об ограничении поставок китайских гибридных автомобилей в ЕС.
Китай нарастил экспорт и в США — на 39,6% год к году, до $47,88 млрд. Поставки из Штатов в КНР прибавили 20,7%, до $13,87 млрд. Такая динамика отчасти связана с тем, что между Вашингтоном и Пекином до 10 января 2027 года продолжает действовать торговое перемирие, которое предусматривает приостановку повышения импортных пошлин.