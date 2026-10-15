Экспорт Китая вырос на максимальные за семь месяцев 36,3%

Китай нарастил экспорт и в США — на 39,6% год к году, до $47,88 млрд. Поставки из Штатов в КНР прибавили 20,7%, до $13,87 млрд. Такая динамика отчасти связана с тем, что между Вашингтоном и Пекином до 10 января 2027 года продолжает действовать торговое перемирие, которое предусматривает приостановку повышения импортных пошлин.