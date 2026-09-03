Курский СКР возглавил бывший замруководителя тульского ведомства

Полковник юстиции Никита Севостьянов назначен исполняющим обязанности руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Курской области. Соответствующий приказ 1 сентября подписал председатель СКР Александр Бастрыкин. Информация об этом появилась на сайте курского ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И. о. руководителя управления СКР по Курской области Никита Севостьянов

Фото: управление СКР по Тульской области И. о. руководителя управления СКР по Курской области Никита Севостьянов

Фото: управление СКР по Тульской области

Никита Севостьянов родился в Туле, ему 41 год. Окончил тульский филиал Московского университета МВД России. В органах предварительного следствия работает с 2006 года. С октября 2011-го упоминается в соцсетях управления СКР по Тульской области как первый замруководителя, до этого возглавлял контрольно-следственный отдел.

В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что пост главы курского управления СКР покидает Андрей Гусев, занимавший его с 2021 года.

Алина Морозова