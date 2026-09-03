Курский СКР возглавил бывший замруководителя тульского ведомства
Полковник юстиции Никита Севостьянов назначен исполняющим обязанности руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Курской области. Соответствующий приказ 1 сентября подписал председатель СКР Александр Бастрыкин. Информация об этом появилась на сайте курского ведомства.
И. о. руководителя управления СКР по Курской области Никита Севостьянов
Фото: управление СКР по Тульской области
Никита Севостьянов родился в Туле, ему 41 год. Окончил тульский филиал Московского университета МВД России. В органах предварительного следствия работает с 2006 года. С октября 2011-го упоминается в соцсетях управления СКР по Тульской области как первый замруководителя, до этого возглавлял контрольно-следственный отдел.
В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что пост главы курского управления СКР покидает Андрей Гусев, занимавший его с 2021 года.