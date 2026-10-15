В Белгородской области два человека ранены в результате ударов ВСУ

По информации регионального оперативного штаба, в селе Головчино Грайворонского округа ночью в результате сброса боеприпасов с БПЛА пострадал мужчина. С осколочными ранениями ноги и руки его доставили в городскую больницу №2. Еще один мужчина ранен в селе Архангельское Шебекинского округа. В Шебекинскую ЦРБ также обратились мужчина и женщина, которые получили акубаротравмы при атаке дрона в селе Кошлаково 13 октября.