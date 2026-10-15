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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Черноземье

В Белгородской области два человека ранены в результате ударов ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 59 раз. В результате в Грайворонском и Шебекинском округах пострадали два человека. Один из них находится на стационарном лечении. Об этом 15 октября сообщил губернатор Александр Шуваев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • По информации регионального оперативного штаба, в селе Головчино Грайворонского округа ночью в результате сброса боеприпасов с БПЛА пострадал мужчина. С осколочными ранениями ноги и руки его доставили в городскую больницу №2. Еще один мужчина ранен в селе Архангельское Шебекинского округа. В Шебекинскую ЦРБ также обратились мужчина и женщина, которые получили акубаротравмы при атаке дрона в селе Кошлаково 13 октября.

Глава региона рассказал, что удары за минувшие сутки были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Чернянскому и Шебекинскому округам. Совершено пять обстрелов с применением артиллерии и шестнадцать сбросов взрывных устройств с БПЛА. Сбито и подавлено 67 беспилотников.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 166 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки территория Белгородской области была атакована 158 раз. В Волоконовском, Краснояружском, Шебекинском и Яковлевском округах ранения получили 13 человек, в том числе 16-летний подросток. Троих пострадавших госпитализировали.
Денис Данилов