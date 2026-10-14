Белгородский губернатор рассказал о 13 раненых и погибшем при ударах ВСУ

По данным регионального оперативного штаба, подросток был ранен в Шебекинском округе в результате удара дрона по легковому автомобилю. Его доставили в детскую областную клиническую больницу. Также в результате атаки пострадали мужчина и женщина — они продолжат лечение амбулаторно.