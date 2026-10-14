Белгородский губернатор рассказал о 13 раненых и погибшем при ударах ВСУ
14.10.2026, 09:05
За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 158 раз. В Волоконовском, Краснояружском, Шебекинском и Яковлевском округах ранены 13 человек, в том числе 16-летний подросток. Трое пострадавших госпитализированы. Подросток находится в тяжелом состоянии. Об этом 14 октября рассказал губернатор Белгородской области Александр Шуваев.
«К большому сожалению, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в селе Березовка Борисовского округа 13 октября. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким»,— добавил господин Шуваев.
По данным регионального оперативного штаба, подросток был ранен в Шебекинском округе в результате удара дрона по легковому автомобилю. Его доставили в детскую областную клиническую больницу. Также в результате атаки пострадали мужчина и женщина — они продолжат лечение амбулаторно.
Глава региона сообщил, что за минувшие сутки удары ВСУ были нанесены по областному центру, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Зафиксировано пять обстрелов с применением артиллерии и шесть сбросов взрывных устройств с БПЛА. Подавлены и сбиты 150 беспилотников.
По информации Минобороны РФ, за ночь дежурные силы ПВО уничтожили 902 цели. На территории Черноземья воздушную угрозу ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях. Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что за минувший вечер и ночь в регионе сбили 32 беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.
Накануне «Ъ-Черноземье» писал, что за предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 137 раз. В Белгородском и Шебекинском округах от атак беспилотников погибли двое мужчин. В областном центре, Борисовском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили шестнадцать человек.