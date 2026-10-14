Инвестиции в новые отечественные нанотрубки составили 680 млн рублей

Материал может быть, в частности, использован для защиты производств от пожаров после атак БПЛА. Нанотрубки вводят в небольших количествах в специальные огнезащитные покрытия, которые наносят на конструкции и оборудование. Это помогает повысить их устойчивость к разрушению.