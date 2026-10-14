Инвестиции в новые отечественные нанотрубки составили 680 млн рублей
Центр компетенций НТИ совместно с Институтом катализа СО РАН начал в Новосибирске производство многостенных углеродных нанотрубок. Совокупные инвестиции на НИОКР и закупку оборудования за три года составили 680 млн руб.
Нанотрубки — наноразмерные полые цилиндры из листов углерода, в тысячи раз тоньше человеческого волоса. В массе выглядят как черный порошок. Производятся в специальных реакторах из углеродсодержащего газа с использованием катализаторов.
Материал может быть, в частности, использован для защиты производств от пожаров после атак БПЛА. Нанотрубки вводят в небольших количествах в специальные огнезащитные покрытия, которые наносят на конструкции и оборудование. Это помогает повысить их устойчивость к разрушению.