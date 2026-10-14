Бизнес просит отложить введение обязательной видеофиксации на промысловых судах
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с предложением отложить внедрение обязательной аудио- и видеофиксации на рыбопромысловых судах и сначала провести трехлетний эксперимент.
Рыбопромышленники считают, что исполнение требования о видеофиксации всех промысловых операций на судах в море потребует больших затрат. По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, предполагается оснастить техническими средствами 1,05 тыс. судов. На это понадобится 6,5 млрд руб. Наиболее чувствительным нововведение может оказаться для малых судов, многие из которых пока не имеют VSAT-терминалов.
В Росрыболовстве “Ъ” сообщили, что обращение предпринимателей получено и рассматривается.