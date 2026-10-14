«Манчестер Сити» осталось недолго
Дело о финансовых нарушениях клуба завершится в начале 2027 года
Процесс о 114 финансовых нарушениях «Манчестер Сити», по всей видимости, завершится в январе 2027 года. Это следует из комментария председателя английского Независимого футбольного регулятора (IFR) Дэвида Когана. Признанный в сентябре виновным гранд подал апелляцию и надеется избежать суровых санкций. Кроме того, господин Коган предупредил, что «уйдет в отставку» в случае оказания «политического давления» на его структуру. Она имеет право обязать контролирующих «Манчестер Сити» инвесторов из ОАЭ продать клуб. Опасения о возможном вмешательстве в дело британских властей возникли после заявления премьер-министра Энди Бернема.
Дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити» будет завершено в начале 2027 года. Об этом газете The Times в 14 октября рассказал Дэвид Коган, председатель Независимого футбольного регулятора, учрежденного год назад согласно британскому закону «Об управлении футболом».
Глава госструктуры, отвечающей за выдачу лицензий командам пяти высших дивизионов страны и призванной обеспечить соответствие деятельности клубов принципам устойчивого развития, сообщил, что апелляция, поданная «Манчестер Сити», может рассматриваться 12 недель. На этом основании «люди предполагают, что слушания завершатся в середине или конце января».
IFR пока не рассматривает дело «Манчестер Сити». Однако, если попытка последнего обжаловать приговор окажется неудачной, орган определит круг лиц, которым следует запретить занимать административные должности в клубе.
Более того, регулятор имеет право обязать владельца продать клуб. С 2008 года «Манчестер Сити» принадлежит компании Abu Dhabi United Group шейха Мансура бен Зайда Аль Нахайяна.
Дэвид Коган также предупредил, что «любое политическое вмешательство» в работу IFR приведет к его отставке. Глава регулятора настоял на своей «абсолютной независимости» и подчеркнул, что структура «никогда не подвергалась политическому давлению ни по этому вопросу, ни по какому-либо другому».
Поводом для заявления руководителя IFR, судя по всему, стал комментарий премьер-министра Великобритании Энди Бернема. В конце сентября он признался, что «был бы очень обеспокоен потерей владельцев “Манчестер Сити”». Эта реплика вызвала опасения крупных британских изданий, таких как The Guardian, The Times и The Telegraph. Они предположили, что близость владельцев «Сити» к властям ОАЭ может спровоцировать вмешательство правительства Великобритании в процесс.
«Манчестер Сити» ранее был признан виновным в несоблюдении 114 пунктов финансового регламента АПЛ. Почти половина обвинений сводятся к искажению источников дохода, маскировке прямых вливаний владельца под коммерческий доход.
Специально созванная лигой независимая комиссия пришла к выводу, что «Манчестер Сити» искусственно завысил стоимость спонсорских соглашений на £830 млн. Это дало ему возможность вкладываться в комплектование состава и ускорило превращение из середняка в безусловного гранда. Была доказана вина «Манчестер Сити» и по ряду других пунктов (см. “Ъ” от 25 сентября).
Если апелляция «Манчестер Сити» будет отклонена, ему грозит суровое наказание. Санкционный пакет, помимо крупных штрафов, трансферного бана, снятия очков и исключения из высшего дивизиона страны, может включать лишение завоеванных в период, когда совершались финансовые нарушения, титулов. Речь об отрезке с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. За это время «Манчестер Сити» пережил взлет — завоевал восемь трофеев, в том числе три раза выиграл чемпионат Англии. А с тех пор команда разжилась еще десятью титулами, среди которых есть пять за победу в национальном первенстве и один за победу в Лиге чемпионов.