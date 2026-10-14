«Манчестер Сити» осталось недолго

Процесс о 114 финансовых нарушениях «Манчестер Сити», по всей видимости, завершится в январе 2027 года. Это следует из комментария председателя английского Независимого футбольного регулятора (IFR) Дэвида Когана. Признанный в сентябре виновным гранд подал апелляцию и надеется избежать суровых санкций. Кроме того, господин Коган предупредил, что «уйдет в отставку» в случае оказания «политического давления» на его структуру. Она имеет право обязать контролирующих «Манчестер Сити» инвесторов из ОАЭ продать клуб. Опасения о возможном вмешательстве в дело британских властей возникли после заявления премьер-министра Энди Бернема.