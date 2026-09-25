«Манчестер Сити» ждет наказания

В одном из самых громких футбольных расследований в истории наметился существенный прогресс. «Манчестер Сити», в адрес которого Английская премьер-лига три с половиной года назад выдвинула более сотни обвинений в нарушении финансовых правил, признан виновным практически по всем. Насколько жестко накажут один из самых успешных в нынешнем столетии клубов мира, пока неясно. Санкции будут определены на отдельном слушании. Они должны быть крайне суровыми, если отталкиваться от вердиктов, которые лига выносила по делам других нарушителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола (справа) и председатель «Манчестер Сити» Халдун аль Мубарак

Фото: Dave Thompson / AP Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола (справа) и председатель «Манчестер Сити» Халдун аль Мубарак

Фото: Dave Thompson / AP

О том, что в затянувшемся расследовании финансовых нарушений «Манчестер Сити» наконец наметился прогресс, в пятницу, 25 сентября, сообщили многие крупные медиаресурсы, такие как The Athletic, The Times, The Telegraph. По их данным, независимая комиссия, которой Английская премьер-лига (АПЛ) доверила рассматривать 115 обвинений, вынесла свое решение. Клуб признали виновным «практически по всем пунктам».

«Манчестер Сити», с самого начала отвергавший обвинения, подал апелляцию. В заявлении представителя клуба сказано, что от завершения процесс, проходящий «в условиях строгой конфиденциальности», отделяют еще «многие важные стадии». О том же говорит, например, и тот факт, что пока не определена мера наказания. Впрочем, известия, видимо, следует воспринимать как долгожданный прорыв в одном из самых громких дел в истории футбола.

Расследование нарушений началось почти восемь лет назад. Отправной точкой в истории стали публикации в журнале Der Spiegel материалов, добытых изданием совместно с платформой Football Leaks.

Документы раскрывали множество преднамеренных финансовых нарушений, допущенных «Манчестер Сити» после того, как он был куплен компанией Abu Dhabi United Group (ADUG), принадлежащей шейху Мансуру бен Зайду Аль Нахайяну, и превратился из неприметного середняка в гранда.

Сначала в борьбу включился Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Он в феврале 2020 года на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от европейских соревнований и оштрафовал его на €30 млн. Однако наказание было успешно оспорено клубом в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Руководящая континентальная структура потерпела поражение.

115 обвинений, о которых речь идет сейчас, были выдвинуты Английской премьер-лигой только спустя три года, в феврале 2023-го. Они относятся к периоду с сезона 2009/10 по сезон 2017/18 года. За это время «Манчестер Сити» как раз и пережил взлет — завоевал в общей сложности восемь трофеев, в том числе трижды стал чемпионом Англии. С тех пор команда взяла еще десять титулов, включая пять за победу в национальном первенстве и один за победу в Лиге чемпионов.

Обвинения были разбиты на несколько категорий.

Восемь из них касаются непредоставления полной и достоверной информации о вознаграждении тренера Роберто Манчини, возглавлявшего команду с 2009 по 2013 год и приведшего ее к первой почти за полвека победе в чемпионате. Часть его зарплаты, как утверждалось в материалах Der Spiegel, была серой. К базовому окладу специалиста — £1,45 млн в год — прибавлялось соглашение на £1,75 млн в год с футбольным клубом «Аль-Джазира» из Абу-Даби, также принадлежащим шейху Мансуру. В нем господин Манчини числился консультантом с обязательством посвящать работе четыре дня в году.

12 обвинений связаны с непредоставлением полной и достоверной информации о вознаграждении игроков. В отчетах Football Leaks, в частности, упоминалось имя Яя Туре. Сообщалось, что ивуарийский полузащитник, сыгравший за «Сити» более трех сотен матчей, получал тайные выплаты через офшоры.

50 обвинений сопряжены с непредоставлением полной и достоверной информации о финансовой стороне спонсорских соглашений. Они сводятся к искажению источников дохода, маскировке прямых вливаний владельца под коммерческий доход от сторонних предприятий. Например, авиакомпания Etihad Airways, видимо, выплачивала лишь малую долю от указанных в партнерском контракте с «Манчестер Сити» десятков миллионов фунтов. А основная часть суммы поступала на счета клуба непосредственно от ADUG.

Еще 30 обвинений относятся к статье об «отказе от сотрудничества» с АПЛ (они распространяются и на отрезок после 2018 года). А в оставшихся пунктах было зафиксировано несоблюдение финансового fair play UEFA и Правил прибыльности и устойчивости АПЛ. Они регулируют соразмерность доходов и расходов клубов.

В конце 2024 года прошли слушания. Они длились около трех месяцев. Как пишет The Times, санкции будут определены на отдельном слушании в присутствии обеих сторон — представителей АПЛ и «Манчестер Сити».

Наказание может быть крайне суровым — вплоть до исключения из высшего дивизиона страны или по крайней мере снятия очков в турнирной таблице.

Последнюю меру АПЛ три сезона назад применяла в отношении «Эвертона» и «Ноттингем Форест». Правда, к этим клубам претензии были не по ста с лишним, а по одному-единственному пункту — о превышении лимита допустимых убытков. Британские СМИ ранее также писали о возможном лишении «Манчестер Сити» уже завоеванных титулов, однако такой сценарий все же считается маловероятным. Естественно, помимо спортивных санкций предполагается и наложение на клуб крупных штрафов.

Кроме того, вердикт может спровоцировать иски к нарушителю от его конкурентов. Еще в 2024 году лондонские «Арсенал» и «Тоттенхем», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» направили «Манчестер Сити» официальные уведомления, в которых указали, что оставляют за собой право требовать компенсации, если клуб будет признан виновным. По данным The Times, перечисленные клубы отталкиваются от «потенциальных убытков» от, например, непопадания в Лигу чемпионов. Сами по себе убытки каждого превышают £100 млн, при этом «с учетом процентов» эти цифры «могут значительно возрасти».

Роман Левищев