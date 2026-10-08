Курск вошел в топ-5 городов России по снижению цен на вторичное жилье
08.10.2026, 14:56
В третьем квартале 2026 года Курск вошел в топ-5 городов России по снижению цены на квадратный метр вторичного жилья. Его стоимость в городе сократилась на 0,6%, до 142,3 тыс. руб. Средняя цена квартиры в областном центре упала на 2%, до 7,6 млн руб. Такие данные приводит портал «Мир квартир».
Сильнее, чем в Курске, цены на квадратный метр снизились только в Сочи — на 1,9%, до 300,3 тыс. руб., Новокузнецке — на 1%, до 92,1 тыс. руб., Севастополе — на 0,9%, до 204,3 тыс. руб., и Симферополе — на 0,8%, до 172 тыс. руб.
В остальных облцентрах Черноземья, представленных в исследовании, квадратный метр подорожал. В Воронеже рост составил 4,5%, до 123,2 тыс. руб., в Белгороде — 4,4%, до 125,5 тыс. руб., в Орле — 4%, до 97,4 тыс. руб., в Липецке — 1,9%, до 102,7 тыс. руб.
Также в четырех указанных городах макрорегиона увеличилась средняя стоимость квартиры: в Воронеже — на 8,7%, до 6,7 млн руб., в Орле — на 8,4%, до 5,7 млн руб., в Липецке — на 2,8%, до 5,6 млн руб., в Белгороде — на 2,5%, до 7,1 млн руб.
Данные по ценам на вторичное жилье за третий квартал в Тамбове не были представлены.
В исследовании «Мир квартир» сравнивалась стоимость вторичного жилья в 70 городах России. За третий квартал ценник квадратного метра вырос в 62 городах, снизился в семи, еще в одном не изменился. В среднем его цена увеличилась на 3,6%, до 136,4 тыс. руб., а средняя стоимость квартиры — на 4,5%, до 7,3 млн руб.
В конце сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что Курская область стала последней в макрорегионе по доступности жилищного кредитования и заняла 64-е место по этому показателю в России. Ипотеку на двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м на вторичном рынке с первоначальным взносом 30% могут позволить себе 15,2% семей. Средний ежемесячный платеж составил 83,1 тыс. руб. — это максимум среди регионов Черноземья.