Курск вошел в топ-5 городов России по снижению цен на вторичное жилье

В исследовании «Мир квартир» сравнивалась стоимость вторичного жилья в 70 городах России. За третий квартал ценник квадратного метра вырос в 62 городах, снизился в семи, еще в одном не изменился. В среднем его цена увеличилась на 3,6%, до 136,4 тыс. руб., а средняя стоимость квартиры — на 4,5%, до 7,3 млн руб.