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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
МирКонфликты

Песков: детали энергетического перемирия между Россией и Украиной пока не конкретизированы

В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирии между Россией и Украиной
Договоренности об энергетическом перемирии между Россией и Украиной пока не конкретизированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать новые сообщения Минобороны об атаке на объекты энергетики на Украине.
«Какой очерчен периметр энергетического перемирия, что это означает? Было ли это конкретизировано?» — поинтересовался господин Песков на брифинге. Услышав отрицательный ответ, пресс-секретарь заметил: «Вы абсолютно правы. Поэтому работа в этом направлении продолжается».
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе утверждал, что Россия и Украина согласились прекратить взаимные атаки на объекты энергетики. Затем в Кремле уточнили, что контакты по этому поводу не завершены.
Украина. Отношения с Россией
Дмитрий Песков
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