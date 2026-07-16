РЖД в первом полугодии выполнила инвестпрограмму на более чем 320 млрд рублей
ОАО «Российские железные дороги» за январь — июнь 2026 года реализовало инвестпрограмму на сумму 323,1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.
Общий объем инвестпрограммы на 2026 год составляет 713,6 млрд руб. По данным РЖД, значительную часть суммы инвестиций в первом полугодии направили на обновление основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. На капитальный ремонт инфраструктуры направили более 81 млрд руб. На 84,9 млрд руб. закупили локомотивы. На ремонт пассажирских вагонов и локомотивов потратили 46,1 млрд руб.
Кроме того, холдинг отчитался о работе по развитию Восточного полигона и Центрального транспортного узла. РЖД также продолжает строительство первой высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
Инвестиционная программа ОАО «РЖД» является одним из крупнейших факторов влияния на российскую экономику, способствуя росту ВВП, налоговых поступлений и социальных отчислений. Значительные средства направляются на развитие инфраструктуры, обновление подвижного состава и внедрение новых технологий для повышения эффективности и безопасности перевозок. В то же время, инвестиционные планы компании подвержены корректировкам, обусловленным внешними факторами и экономическими условиями. Например, в 2024 году инвестпрограмма была значительно увеличена до 1,49 трлн руб. с 1,28 трлн руб., в частности, за счет расходов на переезд сотрудников в новый офис в «Москва-Сити».