Историческим зданиям найдутся хозяева

В июне 2024 года на башне запустили часы-куранты со старинным часовым механизмом. Впоследствии велись разговоры об установке на шпиле державного орла по аналогии с тем, который был сброшен с башни в декабре 1918 года. В начале 2025-го был утвержден его макет. В конце 2025 года объект передали в агентирование «ДОМ.РФ» для поиска инвестора и проведения реконструкции.