Историческим зданиям найдутся хозяева
Три объекта культурного наследия Удмуртии выставлены на аукцион «Дом.РФ»
Обновлено
Сейчас в агентировании финансового института «Дом.РФ» находятся три культурных объекта Удмуртии: главный корпус Ижевского оружейного завода, особняк купца Лелякова в Воткинске и усадебный дом купца Шмыкова в селе Сюмси. Они выставлены на торги, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии по итогам встречи и. о. вице-премьера республики Натальи Тойкиной с директором по реализации федерального имущества «Дом.РФ» Николаем Сароквашем.
В ходе встречи Наталья Тойкина и Николай Сарокваша посетили корпус Оружейного завода. «Понимая всю сложность реализации проекта приспособления здания под новые задачи и историческое значение объекта, мы со стороны региона окажем необходимое содействие инвестору, который возьмется за реставрацию»,— сказала госпожа Тойкина. Для финансирования работ потенциальному покупателю доступно льготное кредитование по ставке 9% годовых либо 6% при приспособлении объекта под гостиницу.
«В столице региона мы выставили на торги уникальное здание оружейного завода XIX века с башней и часами. Дать ему вторую жизнь под силу крупному институциональному инвестору, который сможет открыть здесь деловой центр, лофт-пространство, большой отель или другое коммерческое предприятие. В Воткинске и в селе Сюмси хозяина ищут небольшие старинные здания, в которых можно разместить семейный ресторан или уютную гостиницу»,— отметил господин Сарокваша.
Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что главный корпус Оружейного завода выставили на торги за 50,8 млн руб. В составе лота — ансамбль корпуса общей площадью 21,1 тыс. кв. м и право аренды земельного участка площадью 0,94 га. По этому объекту инвестора определят 30 октября. Дом Лелякова, построенный в конце XIX века, площадью 245 кв. м продают за 2,4 млн руб. Усадебный дом на 355,8 кв. м оценили в 330,5 тыс. руб. Инвестора по двум последним объектам определят 23 октября.
Напомним, главный корпус завода был построен в начале XIX века по проекту архитектора Семена Дудина. Здание не используется с 1990-х годов и находится в неудовлетворительном состоянии. В перечень объектов культурного наследия главный корпус внесли в 1995 году. В 2018 году в здании произошел пожар, в результате которого обрушился шпиль башни. Его восстановили спустя шесть лет.
В 2024 году в Удмуртии определили победителя конкурса на разработку концепции редевелопмента оружейного завода. Комплекс предлагалось превратить в Центр инженерной мысли — аналог ВДНХ, с музеем инженерной мысли, выставочными залами, лабораториями, коворкингом, кафе и другими общественными пространствами. Стоимость реконструкции оценивалась в 7,5–8 млрд руб.
В июне 2024 года на башне запустили часы-куранты со старинным часовым механизмом. Впоследствии велись разговоры об установке на шпиле державного орла по аналогии с тем, который был сброшен с башни в декабре 1918 года. В начале 2025-го был утвержден его макет. В конце 2025 года объект передали в агентирование «ДОМ.РФ» для поиска инвестора и проведения реконструкции.