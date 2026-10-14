Английские клубы оказались на грани
Независимый футбольный регулятор сообщил, что 94% команд страны убыточны
Независимый футбольный регулятор Англии (IFR) опубликовал 13 октября доклад, в котором финансовое положение индустрии в стране описывается как катастрофическое. При этом клубы Английской премьер-лиги (АПЛ), высшего футбольного дивизиона, чувствуют себя неплохо. Но почти все команды нижестоящих дивизионов убыточны, многие де-факто неплатежеспособны. Ряд клубов останется в минусе, даже если вообще перестанет платить своим футболистам.
Независимый футбольный регулятор Англии (структура была учреждена в 2025 году, согласно британскому закону «Об управлении футболом», и отвечает за выдачу лицензий командам в пяти высших дивизионах системы английских футбольных лиг) представил доклад State of the Game, в котором оценил финансовое состояние футбольной индустрии страны. Выводы, к которым пришел IFR, тревожные.
В отчете указывается, что финансы английского футбола «находятся под серьезной угрозой, при этом большинство клубов балансируют на грани финансовой катастрофы».
Вообще у английского клубного футбола репутация самого обеспеченного на планете. Но это касается только АПЛ. А вот в нижестоящих дивизионах (среди них по мере убывания уровня: Championship, League 1, League 2, National League) 94% клубов являются убыточными.
«Семнадцать клубов сейчас ведут дела так, что, если бы их игроки играли бесплатно, они все равно обанкротились бы из-за расходов, не связанных с содержанием состава»,— заявил BBC Sport председатель IFR Дэвид Коган. По его словам, еще 32 клуба работают так, что запаса ликвидности им хватит всего на тридцать дней. Примерно у шести десятков команд резервы позволяют прожить не более 90 дней.
При этом у двух третей клубов вообще нет никакого плана на случай, если владелец команды прекратит ее финансирование. «Если владелец решит не вносить деньги в конце месяца, эти клубы обанкротятся,— констатировал господин Коган.— Это очень, очень рискованный сценарий. Сейчас самое время заняться этими проблемами, пока деньги не иссякли полностью».
В отчете также отмечается, что в надежде удержаться на плаву клубы фактически проедают будущее.
Выражается это в том, что средства за трансферы игроков, которые им еще только предстоит получить (продажа игроков с оплатой в рассрочку — обычная практика), они тратят уже сейчас, получая под залог уже совершенных трансферов банковские кредиты. Разумеется, не беспроцентные. Схема получила название «трансферное финансирование», и к ней прибегают не только команды низших дивизионов, но и клубы АПЛ. По словам господина Когана, она уже стала «важнейшим источником ликвидности».
Так, если в сезоне-2020/21 объем «трансферного финансирования» составлял только £55 млн, то в сезоне-2024/25 он достиг £779 млн. В общей сложности клубы уже монетизировали около £1,2 млрд будущих трансферных доходов. При этом деятельность на трансферном рынке для них в целом остается убыточной. В английском футболе расходы на трансферы примерно в 3,3 раза превышают доходы от них. В сезоне-2025/26 английские клубы зафиксировали около £4,8 млрд трансферных обязательств (столько они должны выплатить) при всего £1,5 млрд дебиторской задолженности (столько должны выплатить им). Чистый трансферный долг составляет £3,3 млрд.
Отмечается, что если у клубов АПЛ в силу их куда более высокого уровня доходов есть шансы как-то сбалансировать бюджеты, то вот командам попроще приходится куда труднее.
Не удивительно, если учесть, что клубы, скажем, из Championship сейчас зарабатывают в разы меньше, чем команды АПЛ. Причем разрыв растет. Если в сезоне-1992/93, первом после учреждения АПЛ, в среднем клуб премьер-лиги зарабатывал £10,5 млн против £3,9 млн для команд из Championship (разница в 2,7 раза), то в сезоне-2025/25 показатели составили £341 млн для команд АПЛ и £38,9 млн для клубов Championship. То есть разница уже почти девятикратная.
При этом происходит расслоение и внутри самой АПЛ. В упомянутом сезоне-1992/93 шесть самых богатых клубов лиги в среднем зарабатывали на £9,4 млн больше остальных. К сезону-2024/25 разрыв вырос до £421 млн. На долю «большой шестерки» («Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхем») приходится 56% доходов АПЛ, в то время как оставшиеся 14 команд делят между собой 44%.
По словам Дэвида Когана, решать проблему нужно срочно. Иначе не избежать ущерба всей футбольной пирамиде. «Мы знали о существовании проблем, но вряд ли кто-то ожидал, что данные окажутся настолько драматичными»,— констатировал глава IFR.