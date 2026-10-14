Английские клубы оказались на грани

Выражается это в том, что средства за трансферы игроков, которые им еще только предстоит получить (продажа игроков с оплатой в рассрочку — обычная практика), они тратят уже сейчас, получая под залог уже совершенных трансферов банковские кредиты. Разумеется, не беспроцентные. Схема получила название «трансферное финансирование», и к ней прибегают не только команды низших дивизионов, но и клубы АПЛ. По словам господина Когана, она уже стала «важнейшим источником ликвидности».