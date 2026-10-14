Убить в себе Магду

Актеры «Старого дома» работают в этой острой манере блестяще. И еще интереснее наблюдать, как они снимают свои гротескные маски, на несколько минут становясь нормальными людьми, и тут же надевают их обратно. Единственный, кому не нужно постоянно перевоплощаться,— это Режиссер, на московских гастролях эту роль впервые исполнил Тимофей Мамлин. Он создал очень узнаваемый образ самовлюбленного и развязного творца-манипулятора, который играет на актерских амбициях и пытается нащупать и задеть больное место. В этих закулисных диалогах, записанных драматургом Екатериной Августеняк прямо на репетициях, местами много лишнего, уводящего от главной темы — рассказы о детских травмах, ревности, стремлении что-то доказать родителям и так далее.