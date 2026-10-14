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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
КультураДраматический театр

Убить в себе Магду

В Москве показали спектакль Юрия Квятковского по мотивам пьесы о Магде Геббельс
Завершились большие московские гастроли новосибирского театра «Старый дом». Их финальным аккордом стал спектакль Юрия Квятковского «Парадокс об актере и жестокости» по мотивам пьесы Майкла Ардитти «Магда». История о последних днях в бункере Гитлера стала размышлением не только о конкретном историческом эпизоде, но и о природе зла и насилия рядом с нами. Рассказывает Марина Шимадина.
Сыграть на сцене детоубийство становится главным испытанием для актеров

Сыграть на сцене детоубийство становится главным испытанием для актеров

Театр «Старый Дом»

«Старый дом» не раз приезжал на гастроли в Москву, но на этот раз он привез сразу шесть постановок и поразил привередливых столичных зрителей разнообразием и качеством репертуара. Здесь и «Котлован» Платонова в неповторимом авторском стиле бывшего главрежа театра Антона Федорова, и лаконичные постдраматические «Контрольные отпечатки» Дмитрия Волкострелова (“Ъ” писал о спектакле 8 октября), и гротескная буффонада Арсения Мещерякова «Скасска» по текстам Хармса, и трагикомедия Саши Золотовицкого «Голубчик» по роману Эмиля Ажара (он же Ромен Гари), и вполне традиционная сентиментальная постановка Александра Огарева по повести Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока». Достойным завершением этого театрального пира стал спектакль «Парадокс об актере и жестокости» по мотивам пьесы Майкла Ардитти «Магда» о «Медее Третьего Рейха» Магде Геббельс в переводе Ольги Варшавер и Татьяны Тульчинской.
Лишь две недели назад эту пьесу поставил на той же сцене «Шалом» на Новослободской, где и проходили гастроли «Старого дома». Но белорусский режиссер Евгений Корняг подошел к ней буквально и построил зловещий бункер, где среди колонн потерянно бродили люди-монстры, призраки их жертв и куклы, изображающие детей Геббельсов, которых Магда отравляла, прикладывая к своей груди.
В постановке Юрия Квятковского пьеса стала отправной точкой для размышлений об изнанке актерской профессии. Он использовал расхожий прием «театра в театре»: некий Режиссер репетирует спектакль, где артисты должны вживаться в роли нацистских преступников.
Но они делают это, по мнению Режиссера, недостаточно глубоко и убедительно. Действие то и дело останавливается закулисными «разборками»: актеры не хотят влезать в шкуры этих чудовищ и психологически оправдывать их поступки, а Режиссер все сильнее давит на них, призывая выпустить на волю своих внутренних демонов, унижает и провоцирует. Он апеллирует к «театру жестокости» Антонена Арто, к «катарсису» и очищению, которые должны испытать зрители настоящей трагедии. Но в конце концов насилие выплескивается из пьесы в реальность и оборачивается против самого Режиссера.
Художница Нана Абдрашитова поместила действие пьесы в герметичный павильон, за стекло. Мы почти не слышим, что говорят актеры — а они играют на немецком,— но зато слышим синхронный перевод на русский, как на старых видеокассетах, на два женских голоса. Поэтому у министра пропаганды Геббельса, например, тут смешной фальцет.
Спектакль «Парадокс об актере и жестокости» Юрия Квятковского
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Спектакль «Парадокс об актере и жестокости» Юрия Квятковского

Театр «Старый Дом»

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Театр «Старый Дом»

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Театр «Старый Дом»

Вообще все образы нацистской элиты в спектакле карикатурны: Ева Браун (Лариса Чернобаева) — наивная блондинка, кукла Барби, наряженная в национальное немецкое платье, Геббельс (Анатолий Григорьев) — напыщенный и нелепый тип во власти ресентимента, мстящий миру за свое уродство, его жена Магда (Наталья Немцева) — не древнегреческая Медея-детоубийца, а скорее Мегера с лицом, перекошенным гримасами, рейхминистр Борман (Виталий Саянок) — отталкивающий, вечно потеющий боров, а влюбленный в Магду врач СС (Арсений Чудецкий), готовящий яд для детей, тут похож на оловянного солдатика.
Актеры «Старого дома» работают в этой острой манере блестяще. И еще интереснее наблюдать, как они снимают свои гротескные маски, на несколько минут становясь нормальными людьми, и тут же надевают их обратно. Единственный, кому не нужно постоянно перевоплощаться,— это Режиссер, на московских гастролях эту роль впервые исполнил Тимофей Мамлин. Он создал очень узнаваемый образ самовлюбленного и развязного творца-манипулятора, который играет на актерских амбициях и пытается нащупать и задеть больное место. В этих закулисных диалогах, записанных драматургом Екатериной Августеняк прямо на репетициях, местами много лишнего, уводящего от главной темы — рассказы о детских травмах, ревности, стремлении что-то доказать родителям и так далее.
Но парадоксальным образом (вот вам и еще один парадокс) это двойное отстранение — через синхронный перевод и выходы из ролей — только усиливает напряжение, которое нагнетается там, за стеклом.
И в конце концов этот котел прорывает. Перегородка, отделяющая зал от «бункера», убирается, и накопленная энергия выливается в невероятно экспрессивный финал.
Зло опасно и заразительно, даже карикатурное, оно подтачивает человека изнутри, а насилие порождает новое насилие. И уничтожить в себе Магду, Геббельса, Еву Браун можно только одним способом — убив себя. В конце спектакля актеры совершают коллективное самоубийство вместе со своими героями, но зато дети, которых так и не отравила Магда, остаются жить. И это внушает надежду.
Марина Шимадина
Театр