Новак сообщил об интересе электроэнергетиков к защитным конструкциям
Электроэнергетические компании проявляют интерес к новым защитным конструкциям, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что на Российской энергетической неделе отечественные производители представили образцы такой продукции и что они «очень современные».
«И мы видели заинтересованность наших компаний электроэнергетического комплекса, — сказал господин Новак (цитата по ТАСС). — Некоторые из них уже используют это в защите своих объектов».
Вице-премьер также высказал мнение, что защита объектов ТЭК от атак беспилотников стала одним из факторов улучшения ситуации на топливном рынке страны.