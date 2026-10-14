В Париже произошел пожар у исторического вокзала Аустерлиц

Возгорание началось на крыше здания, которое находится на реконструкции и примыкает к вокзалу, являющемуся одним из семи основных железнодорожных вокзалов столицы Франции. Открытие вокзала Аустерлиц состоялось в 1840 году. По данным парижских пожарных, огонь охватил около 1 тыс. кв. м кровли, а также частично распространился на верхний этаж постройки.