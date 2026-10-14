В Париже произошел пожар у исторического вокзала Аустерлиц
Утром в 13-м округе Парижа рядом с историческим вокзалом Аустерлиц произошел крупный пожар, сообщает Le Monde. На данный момент огонь локализован, пострадавших нет.
Возгорание началось на крыше здания, которое находится на реконструкции и примыкает к вокзалу, являющемуся одним из семи основных железнодорожных вокзалов столицы Франции. Открытие вокзала Аустерлиц состоялось в 1840 году. По данным парижских пожарных, огонь охватил около 1 тыс. кв. м кровли, а также частично распространился на верхний этаж постройки.
На месте работали около 100 пожарных и 30 единиц техники. Периметр был оцеплен, доступ на прилегающую к вокзалу территорию перекрыт. Вокзал не пострадал, однако один из входов закрыли из соображений безопасности. Административная часть была эвакуирована, офисы обесточены.
Железнодорожный оператор, компания SNCF, заявил, что пожар не повлиял на движение поездов, а также на работу входов и выходов с/на платформы. Причина возгорания выясняется.