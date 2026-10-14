Отдых за рубежом осенью 2026 года подорожал почти на 9%
Средний чек на осенние зарубежные туры вырос почти на 9% и достиг 226 тыс. руб. против 208 тыс. годом ранее. К такому выводу пришли аналитики сервиса OnlineTours, которые изучили стоимость бронирований пакетных туров на осень 2026 года.
Сильнее всего рост заметен в сентябре — около 11%. В октябре динамика оказалась спокойнее — примерно 4%. Среди направлений заметнее всего подорожал Таиланд: недельный тур на двоих стоит 193 тыс. руб. против 166 тыс. год назад, рост около 16%.
На втором месте Турция — плюс 14%, со 176 тыс. до 200 тыс. руб. Египет прибавил 7% и достиг 196 тыс. руб., Китай — 6%, до 192 тыс. руб. В ОАЭ рост составил 3%, до 185 тыс. руб., во Вьетнаме — 2%, до 195 тыс. руб.
В Турции пятизвездочные отели подорожали на 7%, четырехзвездочные — на 13%, трехзвездочные — на 12%. В Египте сильнее всего выросли цены на три звезды — на 16%.
По России стоимость поездки осталась на прежнем уровне — около 79 тыс. руб. Спрос на осенние поездки растет: число бронирований увеличилось более чем на треть. Во Вьетнам поездок стало почти в 2,7 раза больше, в Китай — более чем вдвое. Турция сохраняет первое место по количеству бронирований.