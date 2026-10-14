Отдых за рубежом осенью 2026 года подорожал почти на 9%

По России стоимость поездки осталась на прежнем уровне — около 79 тыс. руб. Спрос на осенние поездки растет: число бронирований увеличилось более чем на треть. Во Вьетнам поездок стало почти в 2,7 раза больше, в Китай — более чем вдвое. Турция сохраняет первое место по количеству бронирований.